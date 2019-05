»Uspele bodo tiste družbe, ki bodo obvladale socialne razlike med ljudmi«

Predsednik je odprl vrata državne palače. FOTO: Twitter/Borut Pahor

Razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano, je po besedah predsednika republiketemeljno sporočilo današnjega praznika dela. Ob današnji 15. obletnici vstopa Slovenije v EU pa je državljane pozval k udeležbi na evropskih volitvah. Ob današnjem prazniku dela je v uradu predsednika potekal dan odprtih vrat. Pahor je v nagovoru približno 200 obiskovalcem poudaril, da delo ostaja temeljna vrednota in je tudi temeljno merilo našega položaja v družbi. »Razlike med nami, izhajajoče iz dela, pa ne smejo biti prevelike, če hočemo obdržati družbo povezano,« je izpostavil kot temeljno sporočilo današnjega praznika.Po njegovih besedah bomo namreč ohranili in okrepili naš razvoj samo tako, če bodo socialne razlike med ljudmi vzdržne. Razlike med ljudmi bodo sicer vedno obstajale, nekatere so tudi popolnoma legitimne, a Pahorju se zdi, da bodo bolj uspele tiste družbe, ki bodo bolj obvladovale socialne razlike med ljudmi. Če bi se te razrasle, bodo namreč dvomi in nezaupanje v sistem tako veliki, da bi ga lahko ogrozili, je posvaril Pahor.Spregovoril je tudi o današnji 15. obletnici vstopa Slovenije v EU. Da je slovenski narod pred 15 leti postal enakovreden član polmilijardne evropske skupnosti, je za Pahorja »kolosalen zgodovinski dosežek«. Prepričan je, nam je Evropa veliko dala, ne samo miru in varnosti , ampak tudi socialni in materialni razvoj. Se je pa po 75 letih znašla v krizi, zato »ta Evropa zdaj potrebuje naš glas«, je dejal in obiskovalce pozval k udeležbi na evropskih volitvah 26. maja.Predsednik Pahor se je udeležil tudi prvomajskega praznovanja v Opatjem selu, kjer je imel slavnostni nagovor. Tudi tam je spregovoril o pomenu praznika in dela, o delu in družbeni enakosti, ki držita pokonci tudi sodobni svet. »Če Evropa in svet v 21. stoletju ne bosta znala prav odgovoriti na vprašanje spoštovanja in vrednotenja dela in zlasti perečega vprašanja naraščajoče družbene neenakosti, nas mora skrbeti. Zato je to vprašanje za našo oblast, za evropsko oblast, za vse, ki želijo mir, varnost, stabilnost in pravičnost v svetu eno od osnovnih vprašanj,« je poudaril v svojem slavnostnem govoru.Zanj so pomembni tako tisti, ki vlagajo, ki odpirajo nova delovna mesta, kot tudi ljudje, ki potem ta delovna mesta zasedajo. Dohodkovne razlike med ljudmi ne smejo biti prevelike, prav tako je treba delo ceniti, toliko bolj bo naša država ostala mirna in varna skupnost.»To je eno tistih vprašanj, ki se mu velja ves čas posvečati, ne glede na to, kako se skozi čas narava tega vprašanja ves čas spreminja. Če in koliko bomo znali Slovenci in Evropejci rešiti to, da se neenakost ne bo povečala, se bo celo zmanjšala, toliko se bomo v njej počutili varni,« je še dejal.V nadaljevanju svojega govora je spomnil na 15. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo ter dobrobitih, ki jih je ta vstop prinesel Sloveniji. Kljub temu, da je bila Slovenija samostojna le kratek čas, so Slovenci z veliko večino na referendumu sami izbrali svojo prihodnost.Zbrane je na tradicionalni prireditvi, ki so jo v Opatjem selu od leta 1972 pripravljali sindikati, zadnji dve leti pa Občina Miren-Kostanjevica, pozdravil domači župan