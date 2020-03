Uspešno zbiranje zaščitnih mask

Zbiranje sredstev za kritje stroškov

Foto: Društvo Viljem Julijan

Ljubljana - Akcija iskanja obraznih zaščitnih mask , ki jo je v začetku marca sprožil, oče deklice, ki je imela raka, je obradila sadove. Društvu Viljem Julijan je skupaj s pobudnikom akcije zbiranja obraznih zaščitnih mask za otroke, ki se zdravijo za rakom, uspelo pridobiti dovolj mask za male junake.Ker imajo otroci, ki se zdravijo za rakom, zaradi kemoterapij zelo oslabljen imunski sistem, so te maske za njih nujno potrebne v vsakodnevnem življenju, saj so zelo podvrženi vsem bakterijskim in virusnim okužbam. Zaradi situacije koronavirusa se je zgodilo, da so zaloge otroških zaščitnih mask v trgovinah in lekarnah pošle in jih starši, ki imajo te otroke v domači oskrbi, niso mogli več kupiti, zaradi česar so se z zadnjih tednih znašli v veliki stiski.V Društvu Viljem Julijan so se pridružili akciji zbiranja mask. Prvo količino otroških mask, okrog 200, so darovali Slovenci in Slovenke, vendar to ne zadostuje, zato so v društvu napeli vse sile in maske iskali tudi v tujini, kjer pa so zaloge prav tako večinoma pošle.Po obsežni akciji so na koncu le uspeli pridobiti skoraj 1.000 otroških zaščitnih mask iz tujine, ki bodo v naslednjih dnevih prispele v Slovenijo. Ker bodo morali v društvu kriti stroške dela teh mask zbirajo tudi sredstva za kritje teh stroškov.Za stroške mask lahko ljudje donirajo znaali(Sklad Viljem Julijan). V kolikor bodo zbrali višek sredstev, bo ta namenjena otrokom z redkimi boleznimi. Še vedno pa zbirajo razkužila, saj jih je težko dobiti.Ob uspešno izpeljani akciji se v Društvu Viljem Julijan skupaj z Matijem Gradišarjem iz vsega srca zahvaljujejo vsem, ki so v teh časih darovali maske iz svojih zalog: »Ponosni smo na to, da znamo Slovenci tudi v kriznih časih stopiti skupaj tudi za najšibkejše med nami.«