Uspešnost diplomatske ofenzive bo jasna junija

Prvi dan konference Dan Afrike, katere osrednja tema je tokrat podnebna varnost, je na Brdo pri Kranju zvabil okoli tristo udeležencev, med katerimi so največ pozornosti poželi vodje diplomacij štirih afriških držav: Zelenortskih otokov, Ruande, Malavija in zveze Komori. Srečanje, ki se bo sklenilo jutri, prvič poteka na ministrski ravni, in čeprav so organizatorji upali na večje število visokih gostov, vabila so razposlali v vse afriške države, je bilo o neuspehu vseeno težko govoriti.