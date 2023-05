Asta Vrečko: Ustaljeni postopki za razrešitev svetnikov RTVS

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v Bruslju napovedala, da bodo vladne stranke vztrajale pri razrešitvi devetih programskih svetnikov RTV Slovenija (RTVS). To bo po njenih besedah izpeljano skladno z ustaljenimi postopki v državnem zboru.

V Bruslju se udeležuje zasedanja ministrov za kulturo, ki imajo med drugim na mizi predlog akta o svobodi medijev, ki ga je lani predlagala evropska komisija.

Na vprašanje glede pisma v. d. generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, s katerim je podpredsednico evropske komisije za vrednote Věro Jourovo in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen zaprosil za srečanje, je odgovorila, da je problematika že širše znana. Novinarji in zaposleni že več kot leto dni stavkajo, odnosi v hiši so zaostreni, prejšnja zakonodaja je bila zastarela.

Novi zakon bo po njenih besedah zagotovil umik politike iz vodenja in upravljanja medija. Zaradi postopkov na ustavnem sodišču se stvari še zaostrujejo, je dejala. RTVS ni le informativni program, temveč »velika kulturna in medijska hiša«.

Dve pravnomočni sodbi

Opozorila je na dve pravnomočni sodbi glede dogajanja na RTVS: nezakonito imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja in nezakonito razrešitev Natalije Gorščak z mesta direktorice TVS. Številni so tudi očitki zaposlenih. Zato da se je koalicija odločila za ukrepanja in predlagala razrešitev svetnikov.

»Postopke vodi državni zbor, vsi verjamemo, sama osebno in koalicija stojimo za pravno državo in za vsemi postopki, ki jih tudi ta dopušča,« je povedala ministrica.

Dokončen umik politike

Nov zakon je v njenih očeh nujen in »tisti pravi korak, ki dokončno umika strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTVS«.

Glede akta o svobodi medijev je ministrica Vrečko prepričana, da se bo z njim krepila neodvisnost medijev, novinarjev in uredništev. To po njenih besedah v razpravah zagovarja tudi Slovenija. Akt se ukvarja tudi z drugimi žgočimi vprašanji, kot sta koncentracija medijev ali oglaševanje, s katerimi se spoprijemajo tako Slovenija kot druge države EU.