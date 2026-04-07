Ustanavlja se nova politična stranka

Slovenija bo dobila novo politično stranko, ki se bo imenovala Volt Slovenija. Gre za nacionalno podružnico transnacionalnega proevropskega in federalističnega političnega gibanja Volt Europa, ki se zavzema za močnejšo in bolj povezano Evropsko unijo z dolgoročnim ciljem ustvarjanja federalne Evrope. Poleg tega Volt podpira oblikovanje evropske vojske, skupni evropski dolg in davke, jedrsko energijo, vključno z gradnjo novih jedrskih elektrarn, in močnejšo gospodarsko solidarnost med državami članicami EU.

Ustanovni kongres stranke Volt Slovenija bo v soboto, 11. aprila 2026, v Ljubljani, kjer bodo izvolili vodstvo stranke in se izrekli o programu. Stranka si bo v slovenski politiki prizadevala za močnejšo evropsko integracijo, decentralizacijo za gospodarsko rast, ugodne življenjske pogoje po vsej državi in za obnovo zaupanja v politiko.

Volt Europa, ki povezuje več kot 40.000 članov v več kot 30 evropskih državah, je na splošno dojet kot centristično ali levosredinsko gibanje, na področju socialne politike pa nasprotuje seksizmu in rasizmu ter podpira pravice oseb LGBT+. Na volitvah v evropski parlament leta 2024 je Volt povečal število sedežev z dveh na pet, na soglasno priporočilo novoizvoljenih evroposlancev pa se je 87 odstotkov članov stranke z glasovalno pravico odločilo, da se v evroparlamentu pridružijo skupini Zeleni/Evropska svobodna zveza (EFA).

Ena vidnejših članic panevropskega gibanja Volt je nizozemska evroposlanka Sophie in 't Veld, ki je leta 2021 v času tretje vlade Janeza Janše na obisku v Sloveniji vodila delegacijo odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Delegacija je tedaj ugotovila, da »javne institucije na splošno delujejo dobro«, a izrazila »globoko zaskrbljenost nad vzdušjem sovraštva, nezaupanja in globoke polarizacije«, ki spodkopava zaupanje v javne institucije in med njimi.

Volt Europa so 29. marca 2017 ustanovili Andrea Venzon, Colombe Cahen-Salvador in Damian Boeselager, na dan, ko je Združeno kraljestvo uradno napovedalo, da bo na podlagi 50. člena pogodbe o EU zapustilo Evropsko unijo. Kot so tedaj izjavili, je bila ustanovitev odziv na naraščajoči populizem po svetu in brexit. Prvotno ime gibanja je bilo sicer Vox Europe, a so se leta 2018 preimenovali v Volt Europa, da bi se izognili morebitni zamenjavi s podobno imenovano skrajno desničarsko špansko stranko. In ne, Volt nima nobene zveze z Woltom, platformo za naročanje in dostavo hrane.