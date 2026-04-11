    Slovenija

    Ustanovljena nova politična stranka Volt Slovenija

    Ustanovitelji stranke verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.
    Volt je bil ustanovljen leta 2017 kot odgovor na porast populizma in skrajne desnice. Na arhivskem posnetku prizor s shoda Volta v Bukarešti leta 2023, kjer je potekala tudi generalna skupščina stranke. FOTO: Volt Europa
    Galerija
    STA
    11. 4. 2026 | 18:55
    3:29
    A+A-

    Člani društva Volt so na sobotnem ustanovnem kongresu ustanovili novo politično stranko Volt Slovenija, njen sopredsednik pa je postal Borja Ranzinger. Gre za lokalno izpostavo proevropskega gibanja Volt Evropa, ki si prizadeva za bolj povezano Evropo, ki ni le gospodarsko integrirana, temveč vključuje tudi demokratično in socialno dimenzijo.

    Vodja stranke Volt Slovenija Borja Razinger. FOTO: Volt Slovenija
    Na kongresu so izvolili po tri člane izvršnega in nadzornega odbora ter zakladnika. Niso pa še zapolnili funkcije sopredsednice stranke, za katero upajo, da jo bodo izvolili na katerem od naslednjih kongresov, je po kongresu za STA povedal Ranzinger. Po njegovih besedah so stranko ustanovili, ker verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.

    Za močnejšo Evropo

    Sprejeli tudi program stranke. Ranzinger je dejal, da se program osredotoča na iskanje najboljših rešitev iz vse Evrope, ki bi jih lahko pripeljali v Slovenijo. Izvesti želijo evropsko reformo, s katero bi okrepili EU. »Verjamemo, da bomo za Kitajsko in ZDA lahko preživeli zgolj kot neodvisen tretji blok, ki varuje svojo demokracijo in načela, kar je zmožna narediti le EU kot institucija,« je povedal. Zato je treba po njegovih besedah nekatere pristojnosti držav prenesti na EU, okrepiti demokratičnost EU, evropskemu parlamentu dati možnost predlaganja zakonov in vzpostaviti neposredne volitve predsednika oz. predsednice evropske komisije.

    Med desetimi prioritetami so navedli zmanjšanje deleža zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, z višanjem produktivnosti prek uporabe tehnologij in izobraževanjem. Ustanovili bi regije, ki bi prevzele del pristojnosti občin in postale odgovorne tudi za pridobivanje evropskih razvojnih sredstev. Zdravstvo želijo decentralizirati z več uporabe digitalnih sredstev za posvete na daljavo, opolnomočenjem medicinskih sester in enotnim sistemom standardiziranih kazalnikov učinkovitosti v vseh zdravstvenih ustanovah.

    Volt Slovenija je del transnacionalnega panevropskega gibanja Volt Evropa, ki si prizadeva za evropsko integracijo in federalizem držav članic Evropske unije. FOTO: Volt Slovenija/Wikimedia Commons, javna domena
    Navedli so tudi ustvarjanje gospodarskih pogojev, v katerih bodo podjetja lahko uspevala v in izven Slovenije, za kar je potreben enotni evropski trg s skupnimi pravili, namesto 28 parcialnih režimov. Ob tem želijo Slovenijo postaviti na vrh evropske znanosti z lastnim sistemom financiranja raziskovalnih projektov za daljša obdobja in polnim izkoriščanjem evropskih sredstev, ki so na voljo.

    Omogočiti želijo lažjo gradnjo stanovanj in obdavčiti prazna stanovanja, znižati obdavčitev dohodkov posameznikov, prenoviti digitalne storitve, zgraditi hitrejši, bolj zanesljiv in dostopen sistem javnega transporta ter prispevati k okrepitvi neodvisnih obrambnih zmogljivosti EU, specializirati Slovensko vojsko in jo vključiti v zmogljivosti EU za hitro napotitev.

    Na novembrskih lokalnih volitvah želijo nastopiti vsaj v desetih občinah, v prihodnosti pa tudi na državnozborskih in evropskih volitvah, je še povedal vodja nove stranke Borja Ranzinger.

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
    10. 4. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev je padla

    Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Nalles

    Maruša Tereza Šerkezi prvič na stopničkah med mlajšimi članicami

    Kamničanka je prvič po menjavi kategorije stopila na stopničke. Njen uspeh je med mladinkami dopolnila Eva Terpin.
    Matic Rupnik 11. 4. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Združeno kraljestvo Mavriciju še ne bo predalo otočja Chagos

    Otočje z ameriško-britansko vojaško bazo leži v Indijskem oceanu. Proti predaji se je izrekel ameriški predsednik, britanski premier pa spoštuje njegovo mnenje.
    11. 4. 2026 | 19:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ustanovljena nova politična stranka Volt Slovenija

    Ustanovitelji stranke verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.
    11. 4. 2026 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Leicester

    Žan Vipotnik znova glavni junak ob novi zmagi Swanseaja

    Konjičan je prispeval že svoj 21. zadetek v championshipu, ki ga je zacementiral na prvem mestu lestvice strelcev.
    11. 4. 2026 | 18:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Tamarina smola z zvitim gležnjem podrla načrt o zmagi

    Španija v Portorožu ugnala Slovenijo in se uvrstila na finalni turnir ekipnega SP v tenisu. Veronika Erjavec v petek rešila točko, nato je zmanjkalo moči.
    Siniša Uroševič 11. 4. 2026 | 18:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ustanovljena nova politična stranka Volt Slovenija

    Ustanovitelji stranke verjamejo, da bodo s povezovanjem rešili izzive slovenske in mednarodne politike.
    11. 4. 2026 | 18:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Leicester

    Žan Vipotnik znova glavni junak ob novi zmagi Swanseaja

    Konjičan je prispeval že svoj 21. zadetek v championshipu, ki ga je zacementiral na prvem mestu lestvice strelcev.
    11. 4. 2026 | 18:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Tamarina smola z zvitim gležnjem podrla načrt o zmagi

    Španija v Portorožu ugnala Slovenijo in se uvrstila na finalni turnir ekipnega SP v tenisu. Veronika Erjavec v petek rešila točko, nato je zmanjkalo moči.
    Siniša Uroševič 11. 4. 2026 | 18:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več

