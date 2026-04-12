    Ustanovna seja poskrbela tudi za najbolj viralen trenutek na spletu (video)

    Izsek iz ustanovne seje, kjer Lenart Žavbi (Gibanja Svoboda) govori o sodelovanju špricatelja in špricanca, je dosegel že 11 tisoč ogledov.
    Govor Lenarta Žavbija je nasmejal vse zbrane, tudi kasneje izvoljenega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. FOTO: Blaž Samec
    Govor Lenarta Žavbija je nasmejal vse zbrane, tudi kasneje izvoljenega predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    12. 4. 2026 | 09:07
    12. 4. 2026 | 10:01
    1:43
    A+A-

    Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi je v razpravi o kandidaturi za predsednika državnega zbora posegel po hudomušni prispodobi, ko je pojasnil, zakaj ne podpira edinega kandidata Zorana Stevanovića.

    Dejal je, da smo »v situaciji, kjer špricatelj in špricanec sodelujeta skupaj, da bi dosegla vlado Janeza Janše«, pri čemer se je nanašal na čas protivladnih protestov, ko je policija proti demonstrantom uporabila tudi vodni top, Stevanović pa je bil eden glavnih akterjev teh protestov.

    Žavbi je ob tem opozoril še, da je Stevanović znan kot kritik zveze NATO, medtem ko je njegov predlagatelj Žan Mahnič v preteklosti deloval kot predstavnik državnega zbora pri Natu.

    To sicer ni osamljen primer. Analiza stališč strank, ki smo jo pripravili v Delu, je pokazala, da se stranke levega in desnega bloka v posameznih vprašanjih pogosto znajdejo na istih bregovih, medtem ko imajo lahko stranke znotraj istega koalicijskega bloka med seboj tudi izrazito nasprotna stališča. To velja tako za stranke na levi kot za stranke na desni. Zanimivo je, da imata stranki Levica in Resnica glede Nata enako stališče, saj se kot edini ne strinjata s tem, da bi Slovenija ostala članica Nata.

    Vprašanje iz volilnega kviza je razkrilo, da imajo stranke, ki so sicer na nasprotnik bregovih, glede določenih vprašanj enaka stališča. Foto Infografika
    Vprašanje iz volilnega kviza je razkrilo, da imajo stranke, ki so sicer na nasprotnik bregovih, glede določenih vprašanj enaka stališča. Foto Infografika

     

     

    Žerdin in Markeš: Stevanović je lik, ki za to funkcijo moralno ni primeren

    11. 4. 2026 | 15:32
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Čeferin, Perez in Zahović sklenili dogovor, kaj to pomeni?

    Čeferin je od leta 2016 spremenil v sodelavca marsikaterega nasprotnika. Na eni strani Uefa in evropski nogomet, na drugi ZDA, Trump, Iran, Ukrajina in Rusija.
    Jernej Suhadolnik 12. 4. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lenart Žavbi

    Ustanovna seja poskrbela tudi za najbolj viralen trenutek na spletu (video)

    Izsek iz ustanovne seje, kjer Lenart Žavbi (Gibanja Svoboda) govori o sodelovanju špricatelja in špricanca, je dosegel že 11 tisoč ogledov.
    12. 4. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zgodovinar

    Keith Lowe: Starmer morda ni Churchill, a tudi Trump ni Roosevelt ali Truman

    Pred 20 leti se je zdelo, da je druga svetovna vojna preteklost, danes se vedno bolj zdi, da se lahko ponovi, pravi zgodovinar Keith Lowe.
    Lucijan Zalokar 12. 4. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več

