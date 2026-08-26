Ustava na preizkušnji: referendumi, socialna država in boj za javni prostor

V tokratni izdaji podkasta Od srede do srede sta Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljala o vprašanjih spoštovanja ustave, delovanja državnih institucij, referendumske politike, javnega prostora ter razmerja med državljanom in državo. Skupni imenovalec obravnavanih tem je predstavljala ustava kot temeljna družbena pogodba, ki določa okvir človekovih pravic, demokratičnega odločanja in delovanja državnih institucij. Sogovorca v ospredje postavljata peticijo Mihe Brejca, nekdanjega politika in nekdanjega direktorja varnostno-obveščevalne službe, ki je zahteval razrešitev predsednika državnega zbora, Zorana Stevanovića. Pri tem je Markeš Brejčevo peticijo ocenil za »akt zaskrbljenega državljana«, ki poziva k spoštovanju ustave in delovanju v njenem interesu. Povod za peticijo naj bi bilo ...