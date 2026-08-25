Dobrodošlica za prvošolčke in dijake bo stala dobrih 40.000 evrov

Šole v teh dneh po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo prevzemajo sveže natisnjene izvode ustav, ki jih bodo v dar prejeli vsi prvošolčki in dijaki prvih letnikov srednjih šol. Za ustavno dobrodošlico bo država odštela 16.940 evrov (brez DDV). Če so ustave novost, pa so zastavice prvošolčki prejeli že lani. Letos bo država zanje odštela 23.997 evrov, tako kot lani pa jih bodo v nekaterih šolah delili pripadniki Slovenske vojske v uniformi. Kot so za Delo odgovorili z ministrstva za obrambo, so zastavice prvošolčkom prvič delili že v minulem šolskem letu, ko so jih po Sloveniji razdelili okoli 21.400. Letos so jih naročili še malo več. Na ministrstvu pravijo, da s to akcijo želijo »spodbujati spoštovanje državnih simbolov, pripadnost domovini ter občutek povezanosti in odgovornosti do ...