Ustavili so 30 pijanih voznikov, tudi močno opitega motorista

V minulih dneh so policisti na severnem Primorskem večjo pozornost namenili psihofizičnemu stanju voznikov v prometu. Policisti postaje prometne policije PU Nova Gorica so med poostrenim nadzorom ustavili in preverili skupno 181 voznikov motornih vozil, 30 jih je imelo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku višjo od dovoljene.

Devetim je odrejeni preizkus alkoholiziranosti z alkotestom pokazal, da so imeli v organizmu več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tem so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jih čaka srečanje s sodnikom, 21 voznikom pa so izdali plačilni nalog.

Med pijanimi sta bila tudi dva kolesarja, med hujšimi kršitelji pa je bil 23-letni voznik motornega kolesa, ki so ga imeli prometni policisti v postopku v nedeljo zvečer v širši okolici Nove Gorice. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus pa je pokazal 1,15 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Motor so mu zasegli.

Policisti bodo na pijane in tudi omamljene voznike pozorni naslednje konce tedna, še posebno novembra v času martinovega vikenda in v prihajajočem decembru. »V času martinovanja in decembra se število voženj pod vplivom alkohola poveča, saj si marsikateri voznik v tem obdobju privošči uživanje alkohola in veselo druženje zaključi z vožnjo domov pod vplivom alkohola. Poskrbite, da za volanom vozila nikoli ne sedi kdo, ki je užival alkohol. Alkohol nikakor ne spada za volan, saj je prav ta največkrat soodgovoren za prometne nesreče, ki se pogosto končajo z najhujšimi posledicami: invalidnostjo ali smrtjo,« opozarja Dean Božnik, tiskovni predstavnik policijske uprave Nova Gorica.