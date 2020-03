Ustavljeni tehnični pregledi vozil

Izvajanje tehničnih pregledov in vseh drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil je vlada z odlokom začasno prepovedala. Poleg samih pregledov to pomeni, da ni mogoče podaljšati prometnih dovoljenj, ki sicer veljajo še 30 dni po izteku.



Prometna dovoljenja so že doslej večinoma izdajali pooblaščeni izvajalci tehničnih pregledov, samo redki pa so se za to opravilo oglasili na upravnih enotah. Ker so tudi te zdaj odprte samo za življenjsko pomembne primere, prometnih dovoljenj začasno ne izdajajo, enako velja tudi za vozniška dovoljenja.



Zavarovalnice so svoje enote skladno z vladnimi ukrepi zaprle že v ponedeljek, 16. marca. V Zavarovalnici Triglav so zaprte vse poslovne enote, obiski strank v njih niso možni. Stranke naprošajo, da za uporabo storitev ali komunikacijo z zavarovalnico uporabljajo izključno elektronske in telekomunikacijske poti, saj imamo vzpostavljene rešitve za sklepanje zavarovanj, obravnavo škod in podobno tudi na daljavo. Za informacije o zavarovanjih lahko stranke pokličejo svojega zastopnika ali mu pošljejo e-sporočilo.



Tudi v Zavarovalnici Sava so prešli na delo na daljavo; obljubljajo, da se bodo potrudili, da bo delovni proces tudi v tem času potekal kar se da nemoteno. Zavarovanja je moč skleniti in podaljšati po telefonu in po elektronski pošti. Opozarjajo pa, da bodo zaradi nekoliko okrnjenega delovanja morda nastajali časovni zamiki pri obravnavi škodnih zahtevkov.



Vlada je z odlokom začasno prepovedala tudi delo v tahografskih delavnicah. Veljavnost certifikatov ADR za prevoz nevarnega blaga, ki jim veljavnost poteče od uveljavitve odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.



Med ustavljenimi storitvenimi dejavnostmi so tudi servisi. V sekciji avtoserviserjev pri OZS so pristojnim resorjem predlagali, da naj bi ob ustavitvi javnega potniškega prometa na cestah in tirih dežurnim službam, ki bi to želele, omogočili servisiranje vozil za nujne službe, kot so gasilci, policija, zdravstveno osebje in podobni. Izjeme seveda ne bi veljale za avtopralnice, kleparje, ličarje ali vulkanizerstva, ki bi imeli ob zaključku zimske sezone veliko dela. Dva serviserja sta medtem že spraševala, ali smeta popraviti vozilo zdravnika/zdravnice.



Vlada se je na pripombe že odzvala. Ker je javni potniški promet začasno prepovedan, avtomehanične in servisne storitve pa so nujno potrebne, tako da lahko še naprej delajo.