Ustavni sodniki zadržali uporabo "lovilcev telefonov"

Kaj so IMSI lovilci

Marjan Šarec, predsednik vlade republike Slovenije. FOTO: Uroš Hočevar

Kdo je zahteval presojo ustavnosti



Zahtevo za presojo ustavnosti so zahtevali poslanci SDS in Levice.

Poseg v človekove pravice

Ljubljana - Ustavno sodišče je danes sporočilo, da so do končne odločitve zadržali izvrševanje 150.a člena zakona o kazenskem postopku (ta govori o uporabi tehničnih sredstev za nadzor signala mobilne telefonije). Gre za uporabo tako imenovanih IMSI lovilcev, saj bi po njihovi oceni lahko izvrševanje tega člena povzročilo težko popravljive škodljive posledice.IMSI lovilci so pravzaprav prenosne lažne bazne postaje mobilne telefonije, s katerimi je mogoče slediti in locirati posameznega uporabnika mobilne telefonije, dobiti njegovo številko, v bolj zmogljivih tipih naprave pa mu je mogoče tudi prisluškovati. Šarčeva vlada jih je uzakonila z novelo zakona o kazenskem postopku.Lovilec IMSI je lažna bazna postaja, na katero se povežejo vsi mobilni aparati, ki so v njeni okolici, saj je signal lovilca močnejši od signala primarne bazne postaje. Prestreže vse mobilne naprave v njegovem dosegu in neposredno prestreza podatke uporabnikov mobilnih naprav, tega pa uporabnik ne more zaznati, niti na to ne more vplivati., minister za notranje zadeve, v intervjuju za Sobotno prilogo pred časom priznal, da je slovenska policija v preteklosti že kupila dve tovrstni napravi, vsi stroški nabave so znašali okrog 1,2 milijona evrov, vendar pa naj ju od leta 2012 ne bi uporabljala. Živimo v 21. stoletju, v digitalni dobi, in spremembe za učinkovitejše preiskovanje in zagotavljanje varnosti so po njegovem nujne, je povedal v bran uzakonitve uporabe spornih naprav.Naprave sicer poleg prestrezanja klicev in besedilnih sporočil lahko ugotovijo lokacijo mobilnika, mimo omrežja lahko sprožijo klice ali celo pošiljajo SMS-sporočila. Lovilec lahko telefon do vnovičnega zagona onesposobi ali pa mu po hitrem postopku izprazni baterijo, nanj namesti zlonamerno kodo, s tihim klicem je mogoče na daljavo vklopiti mikrofon telefona in tako mobilnik spremeniti v prisluškovalno napravo.Lovilec IMSI je posebno tehnično sredstvo, ki zna simulirati nekatere funkcije bazne postaje mobilne telefonije ter na ta način opraviti določena preiskovalna dejanja na bližnjih mobilnih telefonih. In če nas bo, če bo ustavno sodišče presodilo, da je novela zakona o kazenskem postopku skladna z zakonodajo, ob tem morebiti naključno ujela, tako pridobljenih podatkov policija ne bo smela uporabiti. Podatke, ki pripadajo tretjim osebam, bo morala ustrezno zapisniško evidentirati, nato pa zavreči. Prav tako ne bo dovoljeno ugotavljati lokacije komunikacijskih sredstev oseb, ki niso osumljenci oziroma obdolženci.Zahtevo za presojo ustavnosti so zahtevali poslanci SDS in Levice. Čeprav predlagatelji niso predlagali začasnega zadržanja tega člena, se je ustavno sodišče za to odločilo po uradni dolžnosti. Ukrep uporabe IMSI lovilcev je, kot so zapisali, lahko podlaga za nadaljnje invazivne posege države v človekove pravice in temeljne svoboščine, med drugim omogoča tudi izvedbo drugih prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih sicer ne bi bilo mogoče izvesti ali katerih izvedba bi bila precej otežena."Ukrep omogoča izrazito neosredotočeno zbiranje in obdelovanje številnih osebnih podatkov iz zasebnega življenja širokega kroga posameznikov," navaja ustavno sodišče. Zato je ustavno sodišče v danes objavljeni odločbi začasno zadržalo izvajanje le 150.a člena, ne pa tudi ostalih zakonskih sprememb, ki jih izpodbijajo poslanci SDS in Levice. Zadevo bo sicer ustavno sodišče obravnavalo absolutno prednostno.