Ustavno sodišče: Del zakona o urejanju trga dela neustaven

Abitrarno dodeljevanje javnega denarja

FOTO: Matej Družnik/Delo

V 2020 za programe zaposlovanja skoraj 93 milijonov

Vlada je decembra lani sprejela



Potem ko je v 2019 za programe zaposlovanja namenjenih 64 milijonov evrov, jih bo v 2020 skoraj 93 milijonov evrov. Vanje naj bi se vključilo skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih. Vlada je decembra lani sprejela načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020 , v ospredju pa bo tudi pomoč dolgotrajno brezposelnim.Potem ko je v 2019 za programe zaposlovanja namenjenih 64 milijonov evrov, jih bo v 2020 skoraj 93 milijonov evrov. Vanje naj bi se vključilo skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih.

Protiustavna že zato, ker ne zadosti zahtevi po jasnosti

Del zakona o urejanju trga dela, ki ureja izbor delodajalcev za vključitev v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja , je v neskladju z ustavo, je presodilo ustavno sodišče. Zakonodajalec namreč ni jasno določil pravil za odločanje v sodnem sporu. Skladno s tem je sodišče DZ naročilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku leta dni.Zakon o urejanju trga dela v 47. členu ureja postopek izbora delodajalcev, ki bodo vključeni v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. Izbor pripravi Zavod RS za zaposlovanje, so pojasnili na ustavnem sodišču.Delodajalci so glede na omenjeni člen z možnostjo sodelovanja seznanjeni z javnim povabilom za zbiranje ponudb, javno povabilo pa se izvaja po predpisih, ki urejajo izvrševanje proračuna, če zakon o urejanju trga ne določa drugače.Povabilo mora vsebovati precej elementov, zavod za zaposlovanje pa sprejme ponudbo tistega delodajalca, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila in ustreza potrebam brezposelnih oseb na območju njihovega poslovanja. Delodajalce, katerih ponudba ni sprejeta, obvesti z dopisom, zoper odločitev pa je mogoč upravni spor pred upravnim sodiščem.Ob tem je ugotovilo, da zakonodajalec ni jasno določil pravil, na podlagi katerih bi lahko sodišče odločilo v konkretnem sporu. »Zato tudi delodajalci ne morejo vnaprej vedeti, katere morebitne nepravilnosti lahko uveljavljajo v sodnem postopku in kakšna pooblastila bo imelo sodišče, če jim bo pritrdilo. Odsotnost jasnih pravil omogoča arbitrarno dodeljevanje javnih denarnih sredstev,« je opozorilo.Ta nedoločnost in pomanjkljivost po mnenju sodišča bistveno vpliva na uresničevanje pravice do sodnega varstva, ki jo imajo delodajalci zoper obvestilo zavoda za zaposlovanje. Poleg tega je ureditev »protiustavna že zato, ker ne zadosti zahtevi po jasnosti in pomenski določljivosti predpisov iz drugega člena ustave«.Ustavno sodišče je vprašanje ustavnosti 47. člena zakona o urejanju trga dela obravnavalo na podlagi sklepa vrhovnega sodišča, ki je odločalo o reviziji zoper sodbo upravnega sodišča. To je zavrnilo tožnico, ki je tožila zavod za zaposlovanje, potem ko jo je ta z obvestilom obvestil, da ne bo sprejel njene ponudbe na javno povabilo za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. Vrhovno sodišče je postopek revizije prekinilo, ker je ocenilo, da je 47. člen zakona o urejanju trga dela neustaven.