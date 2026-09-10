Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katero je DZ črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Ti tako na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo imeli pravice voliti.

Poslanci treh opozicijskih strank so poleg zahteve za presojo ustavnosti predlagali, naj sodišče izvajanje prvega člena novele zadrži do končne odločitve. Sodišče je presodilo, da pogoji za začasno zadržanje iz 39. člena zakona o ustavnem sodišču niso izpolnjeni.

Državni zbor je s prvim členom novele ZLV-M iz 5. člena zakona o lokalnih volitvah črtal določbo, po kateri so imeli pravico glasovati tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Po novi ureditvi lokalna volilna pravica ostaja državljanom Slovenije in državljanom drugih članic EU, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede prebivanja. Državljani tretjih držav pa na rednih lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo mogli glasovati.

Zakon je bil objavljen 1. septembra in je začel veljati naslednji dan. Njegov spremenjeni 5. člen se prvič uporablja prav na letošnjih rednih lokalnih volitvah.

Končna ustavna presoja še ni opravljena

Zavrnitev začasnega zadržanja ne pomeni, da je ustavno sodišče že odločilo o ustavni skladnosti nove ureditve. Odločilo je le, da do končne presoje ne bo preprečilo njenega izvajanja.

Sklep je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Neža Kogovšek Šalamon in Barbara Kresal, ki sta napovedali odklonilni ločeni mnenji. Predsednik sodišča Rok Čeferin je napovedal pritrdilno ločeno mnenje.

Redne lokalne volitve bodo 15. novembra 2026, volilna opravila pa so začela teči 7. septembra.

Levica: Posledice so zelo konkretne

»Ustavno sodišče danes ni odločilo, da je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav v skladu z ustavo. Odločilo je zgolj, da zakona do končne vsebinske presoje ne bo začasno zadržalo. Postopek presoje ustavnosti se nadaljuje,« pravijo v Levici.

Dodajajo, da so lokalne volitve pred vrati, posledice pa so zelo konkretne. Ljudje, ki v Sloveniji stalno živijo, delajo, plačujejo davke in tukaj vzgajajo svoje otroke, bil lahko ostali brez možnosti odločanja o skupnosti, v kateri živijo.

»Ne glede na današnji sklep pričakujemo, da bo Ustavno sodišče o sami vsebini zahteve in o protiustavnosti ukinitve volilne pravice odločilo dovolj hitro, da bodo v primeru ugotovljene protiustavnosti tujci lahko volili tudi na prihajajočih lokalnih volitvah, kot so že dvajset let do sedaj,« so ustavne sodnike pozvali v Levici.

Zagotavljajo, da bodo še naprej branili načelo, da imajo ljudje, ki so stalni del naše skupnosti in izpolnjujejo svoje obveznosti, tudi pravico sodelovati pri odločanju o skupnosti na lokalnih volitvah.

SD: Odgovornost sodišča zdaj še večja

»Socialni demokrati spoštujemo odločitev Ustavnega sodišča. Hkrati pa pričakujemo, da bo o ustavnosti sprememb zakona o lokalnih volitvah odločilo v najkrajšem možnem času,« sporočajo iz SD.

Dodajajo, da pri tem ne gre za običajno vprašanje ustavnosti zakona. Gre za volilno pravico ljudi, ki živijo v Sloveniji, imajo tu stalno prebivališče in so bili do zdaj vključeni v odločanje o prihodnosti svojih lokalnih skupnosti. Če bo Ustavno sodišče ugotovilo, da je odvzem te pravice protiustaven, po izvedenih lokalnih volitvah te pravice za letošnje volitve ne bo več mogoče učinkovito povrniti.

»Zato je zdaj odgovornost Ustavnega sodišča še toliko večja. O vsebini zakona mora odločiti dovolj hitro, da morebitna protiustavna ureditev ne bi povzročila neutemeljenega odvzema volilne pravice,« pravijo v SD.