Ustavno sodišče ni ustavilo referenduma o končanju življenja

Volivci se bodo najverjetneje 9. junija na posvetovalnem referendumu lahko izrekali o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Ustavno sodišče je namreč predlog za začasno zadržanje izvrševanje izpodbijanega akta, ki sta ga vložila SDS in NSi, zavrnilo. Hkrati je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Sodniki so sklep sprejeli s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali ddr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Rok Svetlič in Marko Šorli, za pa dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Špelca Mežnar, dr. Katja Šugman Stubbs, dr. Matej Accetto in dr. Rok Čeferin.