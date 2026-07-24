Ustavno sodišče o referendumu o interventnem zakonu, katere so glavne težave?

Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. To sicer še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne že tudi zaključilo, je poročala STA.

Dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Miro Cerar je za Radio Slovenija povedal, da ima sodišče zelo zahtevno nalogo, saj takega pravnega položaja še nismo imeli. Interventni omnibus zakon je pravnosistemsko neprimeren, z vprašanjem, ali je neustaven, bo presojalo ustavno sodišče, a je težava v tem, da zakon še ne velja.

»Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje sodišču, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali ni odločitev DZ o prepovedi referenduma neustavna,« pojasnjuje Cerar.

Osrednja težava je sicer, da zakon vsebuje davčno področje, o čemer referendum ni dopusten, hkrati pa ureja druge zadeve, o katerih je mogoče razpisati referendum. »Če bi bilo mogoče zakon razbiti na dva dela, bi bilo mogoče o enem izvesti referendum, o drugem pa ne, vendar ta zakon je povezana celota, navsezadnje se tudi referendum lahko izvede o celotnem zakonu, ne pa o posameznih delih.« Zato je mogoče, da bo ustavno sodišče v tej situaciji prepoznalo neko vrsto neustavnosti in morda vrnilo žogico državnemu zboru z napotilom, kaj naj naredi, da vzpostavi ustavno stanje, razmišlja Cerar.

Interventni zakon, ki je bil v DZ potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

V sindikalnih centralah v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo.

Zakon na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj, so prepričani. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek – predlagatelji zakona so ga ocenili na 570 milijonov evrov, bivši finančni minister Klemen Boštjančič na eno milijardo evrov, fiskalni svet pa na 900 milijonov evrov – se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter drugih rezov.

Le nekaj dni po parlamentarni potrditvi zakona so ob podpori civilne družbe v DZ vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, a so poslanci razpis preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti referenduma, ker predpis vključuje davčne določbe. Sindikalisti, prepričani, da morajo državljani imeti pravico do referendumskega odločanja o vprašanjih, ki tako pomembno vplivajo na družbo, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče.

Nekateri mediji so v zadnjih dneh navajali neuradne informacije, da bi utegnilo ustavno sodišče referendum dovoliti, v delojemalskih vrstah pa si želijo, da bi lahko odločali vsaj o tistih členih, ki niso davčne narave. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so medtem različna. Ali bo sodišče obravnavo zahteve za ustavno presojo zaključilo že danes, sicer ni gotovo.