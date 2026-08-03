Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

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    Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi za in enim proti. FOTO: Dejan Javornik/SN
    Galerija
    Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi za in enim proti. FOTO: Dejan Javornik/SN
    Barbara Hočevar
    3. 8. 2026 | 15:25
    3. 8. 2026 | 15:38
    1:17
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    Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS). Kar pomeni, da bodo sindikati lahko začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu. Ustavno sodišče med drugim ugotavlja, da nekatere določbe v zakonu urejajo pomembna, tudi sistemska vprašanja na področjih, ki niso povezana z davki in prispevki oziroma z odpravo protiustavnosti, ki bi jo ugotovilo ustavno sodišče. Pri tem poudarja, da zgolj število členov, ki pomenijo vsebino, ki bi morala biti izvzeta iz referendumskega glasovanja, ni edino in v vseh primerih odločilno merilo za presojo dopustnosti ljudskega izrekanja. Ocenilo je, da ZIURS kot celota ni zakon, glede katerega je referendum po ustavi ...
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