Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS). Kar pomeni, da bodo sindikati lahko začeli zbirati 40.000 overjenih podpisov v podporo referendumu. Ustavno sodišče med drugim ugotavlja, da nekatere določbe v zakonu urejajo pomembna, tudi sistemska vprašanja na področjih, ki niso povezana z davki in prispevki oziroma z odpravo protiustavnosti, ki bi jo ugotovilo ustavno sodišče. Pri tem poudarja, da zgolj število členov, ki pomenijo vsebino, ki bi morala biti izvzeta iz referendumskega glasovanja, ni edino in v vseh primerih odločilno merilo za presojo dopustnosti ljudskega izrekanja. Ocenilo je, da ZIURS kot celota ni zakon, glede katerega je referendum po ustavi ...