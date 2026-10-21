Ustavno sodišče razsodilo: zimski regres je delno neustaven

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je zakonska ureditev zimskega regresa za leto 2025 v delu, ki zahteva upoštevanje obdobja zaposlitve pred uveljavitvijo zakona, protiustavna. Zakon je začel veljati 20. novembra 2025, delodajalci pa pri odmeri zimskega regresa za to leto ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.

Sodišče je presodilo, da gre v tem delu za nedopustno retroaktivnost. Vlada in državni zbor namreč v zakonodajnem postopku nista izkazala javne koristi, ki bi upravičevala takšen poseg v načelo prepovedi povratne veljave pravnih aktov. Ustavno sodišče je odločalo v pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je sprožilo več podjetij z družbo Boxmark Leather na čelu.

Ugotovitev protiustavnosti se nanaša na pravila za izračun zimskega regresa za leto 2025, in sicer tako za delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred uveljavitvijo zakona, kot za tiste, ki so bili zaposleni tudi po tem datumu. Odločitev pa ne pomeni, da je pravica do zimskega regresa kot taka protiustavna.

Ustavno sodišče spornih določb v tem delu ni razveljavilo. Kot je pojasnilo, bi takšna odločitev nedopustno posegla v upravičena pričakovanja delavcev, da obdržijo sredstva, ki so jih že prejeli na podlagi zakonske pravice. Odločba zato ne zahteva vračila že izplačanega zimskega regresa.

Sodišče je obenem presodilo, da obvezna ureditev zimskega regresa v drugih delih ni v neskladju z ustavo. Pravica do zimskega regresa za prihodnja leta tako ostaja, odločitev pa ne odpravlja zakonske obveznosti njegovega izplačila.

Svetlič je opozoril, da obvezna božičnica pomeni prerazporeditev premoženja od delodajalcev k zaposlenim, zato bi moral zakonodajalec pojasniti, zakaj je takšen poseg upravičen, denimo z ekonomskimi analizami ali podatki o razmerah na trgu dela. FOTO: Leon Vidic

Svetlič z odklonilnim mnenjem

Ustavni sodnik Rok Svetlič je v odklonilnem ločenem mnenju ocenil, da bi moralo ustavno sodišče obvezno božičnico razglasiti za protiustavno že v osnovi, saj vlada in državni zbor po njegovem nista dovolj konkretno utemeljila razlogov za njeno uvedbo.

Kot je zapisal, so navedbe, da bo dodatno izplačilo povečalo zadovoljstvo, motivacijo in blagostanje zaposlenih ter izboljšalo njihov premoženjski položaj, zgolj splošne trditve, ki ne pojasnijo, zakaj je takšen ukrep nujen in ustavnopravno upravičen. Zlasti je izpostavil, da zakonodajalec ni pojasnil, kako naj bi dodatni dohodek, ki ni povezan z delovno uspešnostjo, povečal motivacijo zaposlenih.

Svetlič je opozoril, da obvezna božičnica pomeni prerazporeditev premoženja od delodajalcev k zaposlenim, zato bi moral zakonodajalec pojasniti, zakaj je takšen poseg upravičen, denimo z ekonomskimi analizami ali podatki o razmerah na trgu dela.

Po njegovem bi moralo ustavno sodišče že na začetku presoje preveriti, ali so cilji zakona resnično utemeljeni, in s tem postaviti mejo populističnim ukrepom, s katerimi politična večina pridobiva podporo s prenosom premoženja med družbenimi skupinami.