Ustavno sodišče pritrdilo državnemu svetu glede kmetijsko-gozdarske zbornice

Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi proti enemu razveljavilo peti odstavek 12. člena zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici (KGZS). Ta ureja volitve v KGZS in določa, da v zbornico ne morejo biti izvoljene osebe, ki so bile v zadnjih dveh letih člani politične stranke. S tem je ustavno sodišče pritrdilo pomislekom Državnega sveta, ki je na »neupravičeno omejevanje« pasivne volilne pravice opozarjal skozi celoten zakonodajni postopek, so sporočili z Državnega sveta.

Koalicijski poslanci so predlog novele v parlamentarno obravnavo vložili sredi maja lani, državni zbor ga je sprejel 20. septembra. Državni svet je nanj izglasoval veto, vendar ga je državni zbor znova potrdil, pri čemer so mu nasprotovali poslanci opozicije in večina poslancev SD. Novela zakona je začela veljati 11. novembra lani.

Kot pojasnjujejo v Državnem svetu, njihova Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na seji 31. 8. 2023 predloga dopolnitve zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) ni podprla, ker je trdila, da je predlog zakona neustaven, nezakonit in nedorečen. Ko je bil zakon v Državnem zboru kljub temu sprejet, je komisija Državnemu svetu podala pobudo za sprejem odložilnega veta.

Državni svet je sprejel zahtevo za ponovno odločanje o ZKGZ-C z utemeljitvijo, da zakon krši ustavno načelo enakosti pred zakonom, saj pasivno volilno pravico omejuje zgolj za KGZS, ne pa tudi za druge zbornice z obveznim članstvom. Poleg tega je Državni svet opozoril, da določb ZJGZ-C ni mogoče izvajati, saj članstvo in politično delovanje ni informacija javnega značaja, ki bi jo lahko ob kandidaturi posameznikov v organe KGZS preverjali.

Ob ponovnem glasovanju je Državni zbor zakon sprejel, zato je Državni svet sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena zakona.

Državni svet je pri tem izpostavil, da je »zakonodajalec z ZKGZ-C dosegel hudo, neutemeljeno in nesorazmerno vmešavanje politike v avtonomijo KGZS, kar bo imelo v bodoče večplastne negativne učinke, ter da omejitve pasivne volilne pravice v zbornici nikakor ni moč upravičiti kot nujne in primerne za delovanje demokratičnega sistema.«