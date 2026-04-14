Ustavno sodišče: Z zdravniškimi koncesijami se ne sme trgovati

Ustavno sodišče je v delni odločbi presodilo, da ključni deli novele zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki so jih izpodbijali zasebni zdravniki in njihove organizacije, niso v neskladju z ustavo.

Pobudo za presojo so vložili med drugim Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije ter več zasebnih izvajalcev, ki so nasprotovali spremembam iz leta 2025. Te so po njihovem mnenju čezmerno posegle v svobodo opravljanja dejavnosti, lastninsko pravico in dostop do koncesij.

Sodišče je pritrdilo zakonodajalcu pri ureditvi t. i. odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Ta mora biti pri izvajalcu zaposlen najmanj osem ur na teden in imeti vsaj dve leti izkušenj z delom ali vodenjem v zdravstvenem timu.

Po presoji sodišča takšna ureditev ne posega nesorazmerno v pravico do dela ali podjetništva, saj zasleduje legitimen cilj, ki je zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene obravnave.

Brez trgovanja s koncesijami

Ustavno sodišče je kot ustavne potrdilo tudi omejitve glede koncesij. Te po zakonu niso predmet prodaje ali prenosa, vezane pa so na konkretnega izvajalca, njegov pravni status in t. i. dejanskega lastnika.

Namen takšne ureditve je po presoji sodišča preprečiti, da bi koncesije postale tržno blago, ter zagotoviti preglednost in stabilnost izvajanja javne zdravstvene službe.

Sodišče je zavrnilo tudi očitke glede obveznosti, da izvajalec ob zaprtju dejavnosti predlaga drugega izvajalca za prevzem pacientov, ter glede obveznosti izdajanja računov. Ocenilo je, da so očitki neutemeljeni ali premalo konkretizirani.

Več drugih delov pobude je zavrglo, ker pobudniki niso izkazali pravnega interesa ali pa svojih očitkov niso ustrezno utemeljili.