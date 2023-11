Ustavno sporna zamisel ministrice za zdravje

V nadaljevanju preberite:

Več članov strateškega sveta za makroekonomska vprašanja ocenjuje, da je predlog interventnega zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, ki določa, da se obvezni zdravstveni prispevek po novem ne šteje za davčno priznan odhodek pri določanju davčne osnove za dohodnino, ustavno sporen.

Dvojna obdavčitev sama po sebi ni v neskladju z ustavo, komentira dr. Rajko Pirnat, saj ustava dvojne obdavčitve ne prepoveduje. »Je pa poseganje v razpoložljivi dohodek lahko ustavno sporno in neskladno z vidika načela enakosti pred zakonom. Javna dajatev bi morala biti obračunana pred obračunom dohodnine,« poudarja. A to še ni vse. Spremembe, ki si jih je zamislila vlada, so že spomladi močno skrbele tudi nekatere člane Golobovega strateškega sveta za makroekonomska vprašanja. Na kaj so opozorili?