Ustvarjalni laboratorij svobode

Za Bežigradom v bližini Plečnikovega stadiona se že več kot tri desetletja razteza velika gradbena jama, obkrožena z ograjo. Ko vstopimo v prostor, se zdi, kot da je sestavljen iz različnih pokrajin, pomislila sem tudi, da bi to lahko bil tudi prav poseben planet ali futuristična pokrajina. Tu sta dva velika skoraj neprehodna kraterja iz peska in kamenja, goščava iz grmičevja in dreves, med katerimi vodijo poti, po katerih lahko pridemo do ladijskih zabojnikov, ki so studii in delavnice oziroma mobilne proizvodne postaje. Tu je tudi veliko različnih umetniških instalacij, rastlinjak in velika vitrina, v kateri je razstavljen prototip skodelic iz gline, ter embalaža iz podgobja oblikovalca Roka Oblaka in mikrobiologa Primoža Turnška. Poleti in spomladi mora biti tu prava eksplozija zelenja in tudi živalskega sveta, pomislim.