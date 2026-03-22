Utrinki z volišč: Golob in Janša na volišče v spremstvu soprog

V državi potekajo volitve v državni zbor, desete v zgodovini samostojne države. Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev izbira novo sestavo 90-članskega državnega zbora.

Predsednik SDS Janez Janša je glas v spremstvu žene oddal na volišču v Krajevni skupnosti Šentilj. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednica republike Nataša Pirc Musar na volišču. FOTO: Leon Vidic

Na letošnjih volitvah v državni zbor nastopa 17 list, od tega 15 v vseh osmih volilnih enotah.

Ob 10. uri je svoj glas oddal sokoordinator Levice Luka Mesec, in sicer na volišču v OŠ Vodmat v Ljubljani. FOTO: Matej Družnik

Volilni upravičenci, ki jih je na tokratnih volitvah 1.698.352, lahko izbirajo med 1185 kandidati za 90 poslanskih mest.

Do 16. ure je na volitvah v državni zbor glasovalo 859.909 volivcev in volivk oziroma 50,3 odstotka vseh volilnih upravičencev.