Uvajanje malčkov: manjše skupine, več časovnih intervalov

Starši vrtčevskih otrok so že vajeni, da v času pandemije covida-19 v vrtec ne nosijo igrač, da morajo nositi zaščitno masko, da se ne zadržujejo v garderobi ali hodniku, da upoštevajo varno­ razdaljo … V začetku septembra bo veliko malčkov na novo vstopilo v vrtce, kar bo za mnoge pomembna prelomnica. Kakšne so novosti pri uvajanju?



»Letos smo opazili, da je v nekaterih okoljih nekoliko več odlogov vpisa v šolo, zaznali smo tudi izpise otrok iz vrtca, ker so starši izgubili službo ali jih je strah okužbe z novim koronavirusom, ponekod so še vedno čakalni seznami. Ker služba v tem času ostaja dobrina, apeliramo na občine, da zagotovijo dovolj mest za otroke prvega starostnega obdobja,« je povzela razmere predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.



Za vrtce posebnih priporočil ministrstvo za izobraževanje ni zapisalo, so pa ti že v začetku poletja, ko so se pojavile okužbe, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili protokole, s katerimi bodo lahko čim bolj učinkovito preprečevali možnosti okužb. Tudi v tem letu bodo sledili letnemu delovnemu načrtu in si prizadevali, da bi čim več dejavnosti izvajali na prostem, zlasti ko bo to dopuščalo vreme, je pojasnila sogovornica.

Pred drugo skupino bodo prezračili in razkužili

Največ novosti je povezanih z uvajanjem. Malčka letos ne bosta ­mogla uvajati oba starša. Ob vstopu bo moral eden od njiju podpisati izjavo, da je otrok zdrav, uvajanje pa bo potekalo v manjših skupinah in več časovnih intervalih, saj je v skupini lahko po največ deset oseb hkrati. Poleg vzgojiteljice in njene pomočnice še štirje otroci s staršem, ki bo moral nositi masko in zaščito za obuvalo ter bo lahko v stiku le s svojim otrokom. Pred sprejemom druge skupine bodo igralnico prezračili in razkužili.



»Malčka naj v vrtec vedno uvaja mama ali oče oziroma ista oseba. Starši naj bodo pozitivno naravnani in zaupajo vrtcu in strokovnim delavkam, saj se to prenaša na otroka. Vzgojiteljicam naj povedo čim več o otroku, njegovih prehranjevalnih in spalnih navadah, stvareh, ki ga potolažijo, o tistem, kar mu je ljubo. S tem bodo olajšali prehod. Res pa je, da vsi starši ne bodo mogli porabiti toliko časa za uvajanje, kot bi bilo treba, saj so nekateri morali porabiti dopust v času karantene,« je strnila Janja Bogataj, sicer tudi ravnateljica Vrtca Škofja Loka.



Dodala je, da bodo malčki v času uvajanja lahko s sabo prinesli ninico (igračo za spanje oziroma tolažbo), ko bodo enkrat uvedeni, pa jo bodo morali pustiti v vrtcu in doma poiskati drugo (oziroma obratno).



Čeprav opaža, da starši večinoma dosledno upoštevajo nošenje mask in se držijo priporočil, po njenem ni odveč ponoviti, naj bolnega otroka, ne glede na starost, zadržijo doma in vrtec čim prej obvestijo, če se slabo počuti, ima visoko telesno temperaturo, drisko ali druge simptome covida-19, da bodo lahko čim prej ukrepali.



»Zaradi okužb je pričakovati občasno zapiranje posameznih oddelkov, če bo treba, pa cele enote. Si bomo pa tudi v teh časih prizadevali za ohranitev živega stika s starši. Roditeljske sestanke – udeleži se ga lahko le en starš – bomo izpeljali na prostem oziroma v večjih prostorih na varni razdalji in ob nošenju mask, prav tako bo treba na pogovorno uro z masko in ohranjati ustrezno razdaljo,« je dejala sogovornica. Starše je spomnila, naj ravnajo samozaščitno tudi v prostem času in omejijo druženje.