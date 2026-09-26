Uvajati moramo plačilne modele, vezane na kakovost in zdravstvene izide

Intervju: Robert Ljoljo je generalni direktor ZZZS, ki upravlja več kot 6,2 milijarde evrov vredno javno blagajno.
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Robert Ljoljo: »Potrebujemo nova orodja strateškega kupca zdravstvenih storitev pri oblikovanju zdravstvenih programov, pogajanjih o cenah, izbiri izvajalcev ter uvajanju plačilnih modelov, vezanih na kakovost in zdravstvene izide.« FOTO: Leon Vidic
Z Robertom Ljoljem, generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki upravlja eno od največjih javnih blagajn v državi, vredno več kot 6,2 milijarde evrov, smo se pogovarjali o stanju zdravstvene blagajne in viziji zavoda za njeno vzdržnost in pri tem, da bi bile zavarovancem sodobne storitve in zdravila čim bolj dostopni.
Vlada je v rebalansu predvidela zmanjšanje transferja iz državnega proračuna v zdravstveno blagajno za sto milijonov evrov. Kakšne bi lahko bile posledice, če bi poslanci predlog potrdili?
Posledica bi bila, da bi se en del plačil prenesel v drugo leto. Tudi v preteklih letih smo del plačil prenašali, ampak v manjšem obsegu, na ravni kakih 80 milijonov evrov, tako da ni bilo vpliva na izvajanje zdravstvenih storitev in na likvidnost ...
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