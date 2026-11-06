Uvedba prepovedi burk in nikabov: Mufti opozarja na predsodke

Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je vlada sprejela v četrtek, vzbuja pomisleke Islamske skupnosti v Sloveniji. Mufti Nevzet Porić je ob današnji molitvi v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana podvomil o potrebnosti prepovedi zakrivanja obraza, saj je to v Sloveniji redek pojav.

Opozoril je, da javna razprava pogosto ne razlikuje med različnimi oblikami muslimanskega pokrivanja. Predsodki bi zato lahko prizadeli tudi ženske z naglavno ruto, čeprav ta po njegovih besedah ni predmet predlagane prepovedi. Predlagatelje zakona je pozval, naj ukrep utemeljijo s konkretnimi varnostnimi tveganji.

V skupnosti priznavajo, da je zagotavljanje varnosti legitimna naloga države, a pogrešajo upoštevanje svobode verskega izražanja. Poudarjajo, da zakrit obraz zaradi verskega prepričanja sam po sebi ne pomeni zavračanja identifikacije pred pristojnimi organi.

Ob zaostrovanju javnega diskurza politične predstavnike pozivajo, naj podpore ne iščejo z vzbujanjem strahu pred muslimani. »Enakopravna pripadnost tej državi ne sme biti nekaj, kar moramo njeni prebivalci in državljani zaradi svoje vere vedno znova dokazovati,« so še dodali v Islamski skupnosti. Pričakujejo, da politični predstavnik njihove pripadnosti ne postavljajo pod vprašaj vsakič, »ko postane verska raznolikost priročna predvolilna tema.«