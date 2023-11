V 15. polku vojaškega letalstva po poročanju TVS več domnevnih nepravilnosti

V 15. polku vojaškega letalstva naj bi se že nekaj časa dogajale številne nepravilnosti, med drugim kraja materiala in alkoholiziranost zaposlenih. Po pojasnilih obrambnega ministrstva je obveščevalno-varnostna služba zadevo preiskala in jo predala okrožnemu tožilstvu, ki pa nepravilnosti ni potrdil, je v oddaji Dnevnik poročala TV Slovenija.

Viri so za Dnevnik pojasnili, da v enoti prihaja tudi do groženj in šikaniranja, ob domnevni zlorabi alkohola pa naj bi se dogajale tudi kraje vojaškega letalskega materiala. Dokazano naj bi bilo, da so poveljniki oziroma nadrejeni s tem seznanjeni in kljub temu, da do večjih nesreč še ni prišlo, gre le še za vprašanje časa, je navedel vir.

Na ministrstva za obrambo so pojasnili, da je obveščevalno-varnostna služba zadevo skladno s predpisi raziskala in jo predala okrožnemu državnemu tožilstvu, pri čemer nepravilnosti niso bile potrjene, zato nadaljnjih preiskovalnih dejavnosti ne načrtujejo, je poročala TVS.

V Sindikatu varnosti, obrambe, zaščite in družine pa so opozorili, da je obveščevalno-varnostna služba v slehernem primeru preiskovala le poveljnika letalske enote, ne pa tudi generalštaba in ministrstva. Preiskovala naj bi namreč le domnevni mobing, ne pa tudi suma kadrovske korupcije in maščevanja. Predsednica sindikata Mileva Štukelj je za TVS med drugim povedala, da je vložena kazenska ovadba zoper ministra in načelnika generalštaba zaradi neukrepanja ob prijavah.