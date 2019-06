FOTO:V 18 dneh pobralo tri metre snega

Sneg se je junija ekspresno hitro stalil. FOTO: Arso

Meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) so objavili zanimiv videoposnetek taljenja snežne odeje na Kredarici. V 18 dneh je pod Triglavom pobralo dobre tri metre snega in po njihovih podatkih je to najhitrejše taljenje v visokogorju, odkar to spremljajo.Dežurni meteorologje povedal, da gre hitro taljenje pripisati med drugim tudi dejstvu, da je na Kredarici veliko snega zapadlo maja. »Svež sneg pa seveda kopni hitreje kot star in uležan. Najdebelejša snežna odeja je bila letos na Kredarici 31. maja, in sicer 320 centimetrov. Potem je prišel junijski vročinski val in sneg je hitro skopnel.«Brane Gregorčič je dodal, da so bili junija skorajda vsi dnevi temperaturno nad povprečjem. Ni bilo sicer izjemne vročine, a kljub vsemu dovolj toplo, da je sneg hitro pobralo. »Na Kredarici, recimo, so bile srednje dnevne temperature od pet do 12 stopinj Celzija. Skladne s povprečjem pa bi bile med tremi in petimi stopinjami Celzija.«Včeraj zjutraj, je še povedal meteorolog, snega uradno ni bilo več. Po kotanjah so seveda še posamezne zaplate, a na treh uradnih merilnih mestih ga ni več.Temperature se v teh dneh na 1500 metrih nadmorske višine sicer gibljejo pri okrog 16 stopinjah Celzija, na 2500 metrih pa današnja vremenska napoved obeta okrog deset stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, napovedujejo Arsovi vremenoslovci. V notranjosti se bodo pojavljale nevihte, ki se na severu lahko nadaljujejo tudi v noč. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 15, na 2500 metrih pa okoli osem stopinj Celzija.