FOTO:V 24 urah po koroških vršacih! Že petdesetič ... 

Uršlja gora. FOTO: Marko Feist

Zimski vzpon. FOTO: Osebni Arhiv

Črna na Koroškem – Osemdeset kilometrov dolgo z okoli pet tisoč višinskimi metri po petih koroških vrhovih (Peca, Olševa, Raduha, Smrekovec, Uršlja gora) mora po pravilih kluba K-24 premagati v 24 urah.to ne bo delalo nobenih težav, saj se na pot podaja že petdesetič. S hojo bo začel nocoj ob 22. uri, v centru Črne pa ga pričakujejo spet jutri med sedmo in osmo uro zvečer.Na poti ga bo spremljal, za katerega bo to deseta ponovitev in trije novinci (Alexander, Milan in Edvard). »S sabo bo imel tekaški nahrbtnik s pijačo, malo hrane, prvo pomoč, lučko in rezervna oblačila,« je sporočila Janezova življenjska in planinska partnerica62-letni hribolazec, po poklicu kovač, načrtuje dva počitka (na Smrekovcu in na Grohatu). Največji koroški hribovski izziv je premagal že v vseh letnih časih, po njem je vodil več kot trideset novincev. V enem zamahu je prehodil Koroško planinsko pot (220 kilometrov, 14.000 višinskih metrov), Karavanke od tromeje do Slovenj Gradca, Tržiško T 24, Pohorje in Košenjak.»Prejšnji teden sva se vrnila s Finske, kjer sva prehodila 560 kilometrov in zapolnila verzel na severu. Tako imava prehojeno pot sever-jug Evrope od North Capa do Bjelovarja, skupno nekaj več kot 5700 kilometrov, drugo leto pa od tam nadaljujeva proti Grčiji,« pravi Romana Oštir. »Hribi so Janezov način življenja in vir energije,« še doda sogovornica.Prvi, ki je premagal koroški hribovski izziv je bil leta 2000. Pot, za katero bi preračunano iz planinskih vodnikov potrebovali 30 ur normalne planinske hoje, je premagal v 18 urah in 33 minutah. Prva ženska, ki ji je to uspelo, pa je bila Ravenčanka. Nekateri se na pot podajo sami, drugi s spremljevalci, ki jim na dogovorjena mesta prinesejo hrano in suha oblačila ter obliže za žulje, tretji v skupini ... »Človek se na taki poti sooči sam s seboj,« je prepričan Stočko, ki se bo v zgodovino K-24 zapisal kot človek, ki je prvi prehodil pot tudi pozimi.Tisti, ki izziv premagajo, se v lokalu sredi Črne vpišejo v klubsko knjigo. Kontrol ni, vse je prepuščeno planinski etiki. Načrtovalci kluba (in) so želeli izziv, ki ga ne zmore opraviti vsakdo, a hkrati ni tako zahteven, da bi ga zmogli le ekstremisti. Klubskih pravil od ustanovitve pred dvajsetimi leti niso v ničemer spreminjali.