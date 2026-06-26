Umrl je Janez Sušnik

V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik DS in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janez Sušnik. Na čelu DS si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti DS, kot predsednik Zdus pa se je aktivno zavzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje.

Rodil se je 18. septembra 1942 na Golniku. Predsednik DS je bil v času med letoma 2002 in 2007, predsednik Zdusa pa od leta 2016 do leta 2023. Na svoji poklicni poti je zasedal vodilna mesta v podjetjih Creina Kranj in Alpetour.

Kot predsednik Zdusa je pustil neizbrisen pečat, so zapisali v Zdusu. »Z veliko predanostjo je zastopal interese upokojencev in si prizadeval za dostojanstvo starejših, razvoj organizacije in medgeneracijsko solidarnost,« so navedli. Bil je sogovornik, ki je znal prisluhniti ljudem, hkrati pa odločen zagovornik rešitev, ki so prispevale k boljšemu položaju starejših v družbi, so poudarili v Zdusu. Opisali so ga kot človeka izjemne delovne energije, modrosti in predanosti skupnemu dobremu.

»Z njegovim odhodom smo izgubili človeka, ki je s svojo modrostjo, širino in predanostjo pomembno zaznamoval Zdus in slovenski javni prostor,« je poudarila zdajšnja predsednica Zdusa Zdenka Jan. Po njenih navedbah je bil spoštovan sogovornik, povezovalen voditelj in iskren zagovornik starejših. Njegovo delo, človeška toplina in vrednote, ki jih je živel, bodo ostali trajen navdih vsem, ki nadaljujejo poslanstvo Zdusa, je izpostavila. »Hvaležni smo mu za vse, kar je storil za Zdus in za starejše ljudi. Ohranili ga bodo v spoštljivem in trajnem spominu,« je navedla.

Na svoji poklicni poti je zasedal vodilna mesta v podjetjih Creina Kranj in Alpetour. FOTO: Leon Vidic

Sušnik je bil kot predsednik zveze znan po aktivnem zavzemanju za pravice starejših in upokojenih tudi v javnosti. Na posamezne korake odločevalcev se je odzval takoj, o tem pa redno obveščal širšo javnost. Zagovarjal je prepričanje, da je mogoče blaginjo vseh prebivalcev doseči le z medgeneracijskim sodelovanjem in enakovredno skrbjo za vse generacije.

V času njegovega vodenja Zdusa so tako skupaj z mladinskim svetom, študentsko in dijaško organizacijo podpisali dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, s katerim so se zavezali k prizadevanjem za dejavno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja.