V 85. letu je umrl Pavel Brglez, slovenski gospodarstvenik in politik, rojen v Sevnici, kje je obiskoval tudi osnovno šolo. Hodil je na gimnazijo v Brestanici, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, navaja Wikipedija.

Brglez je bil dolgoletni direktor Lesnine in podpredsednik izvršnega sveta mesta Ljubljana. Prav tako je bil generalni sekretar stranke Desus v času predsednika Karla Erjavca, sekretar Slovenske filantropije, predsednik nadzornega sveta agencije družbe Slovenski državni gozdovi in član strokovnega sveta za zavarovalniški nadzor. Leta 1988 je prejel nagrado Borisa Kraigherja, ki je danes GZS.

Njegova hči Alja Brglez je ob smrti zapisala, da je bil njen oče kot študent udarnik in graditelj, nato gospodarstvenik in direktor, v pokoju pa aktiven državljan, humanitarec in prostovoljec. »Verjel je, da je dobro biti dober. Bil je zgled potrpežljivosti, strpnosti, srčnosti. Nikoli ga ne bom nehala pogrešati.«