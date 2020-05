FOTO:V Airbnb odpustili četrtino zaposlenih

4,5

milijarde evrov prihodkov je lani ustvarila družba Airbnb, za letos napovedujejo, da jih bo koronakriza najmanj prepolovila

Prihodki upadli za polovico

Tudi ko bodo ljudje spet začeli potovati, potovanja ne bodo več takšna, kot smo jih poznali doslej, je v sporočilu zaposlenim dejal generalni direktor Airbnb Brian Chesky. FOTO: Jure Eržen/Delo



Sobodajalci v težavah

V družbi za posredovanje turističnih nastanitev Airbnb so zaradi strmoglavljenja prihodkov, ki je posledica koronakrize ter z njo povezane ustavitve letalskega prometa in potovanj, v torek odpustili 1900 zaposlenih od 7500, kar je skoraj četrtino vse delovne sile.Generalni direktor družbeje v sporočilu zaposlenim zapisal, da je koronavirus »najbolj srhljiva« kriza današnjega časa. Kot je dejal, je v teh razmerah nemogoče napovedati, kdaj se bo turizem začel pobirati in bodo ljudje spet začeli potovati, vendar tudi ko se bo to zgodilo, po njegovih besedah panoga ne bo več takšna, kot je bila doslej. »Vemo, da se bo naše poslovanje povsem opomoglo, spremembe, ki jih bomo doživeli zaradi koronakrize, pa bodo še dolgo ostale«.Zmanjšanje števila zaposlenih bo po Cheskyjevih napovedih prizadelo vse enote družbe. Pričakujejo, da bodo imeli zaradi pandemije letos za več kot polovico manj prihodkov kot lani, ko so jih ustvarili za skoraj 4,5 milijarde evrov. Zaradi zmanjševanja stroškov so za bližnjo prihodnost zamrznili tudi uresničitev načrtov, da bi družba začela kotirati na borzi, ocenjena pričakovana vrednostnost družbe pa je z 28 milijard evrov v letu 2017 upadla na dobrih 16 milijard.Pri tem je Chesky dejal, da nadaljnji varčevalni rezi niso izključeni in da bo družba poslovno strategijo osredotočila na svojo osnovno dejavnost, projekti, kot so luksuzne posesti, hoteli, TV produkcija in prevozi, pa bodo začasno na stranskem tiru.Čeprav iz družbe niso sporočili podatkov o vrednosti izgubljenih rezervacij, naj bi bili ponudniki namestitev prek Airbnbjeve spletne strani do sredine marca zaradi odpovedi ob skoraj 1,4 milijarde evrov prihodkov, zaradi česar so se mnogi znašli v situaciji, ko niso več mogli odplačevati posojil za nepremičnine, ki so jih oddajali. Da bi preprečili množično unovčevanje hipotek, so pri Airbnb ustanovili sklad za pomoč svojim sobodajalcem, a dobrih 15 milijonov evrov v njem naj za to ne bi zadostovalo.