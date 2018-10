V Akosu zaradi sklepa o odpoklicu direktorice Tanje Muha prijavili svet agencije

Direktorica Akosa Tanja Muha je danes vnovič zatrdila, da pri podelitvi frekvenc za testiranje tehnologije 5G družbi BTC ni storila ničesar narobe. Navzoče na seji sveta agencije, ki je zaradi tega odločil o njeni razrešitvi, so že prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije, razmišljajo tudi o vložitvi kazenske ovadbe, je povedala.



Podelitev frekvenc za testiranje mobilne tehnologije 5G družbi BTC je postalo sporno potem, ko se je v njej po izteku mandata zaposlil Boris Koprivnikar, ki je pred tem vodil ministrstvo za javno upravo, pod katerega okrilje sodi Akos.

Svet Akosa: direktorica je zavajala

Svet Akosa je dokumentacijo glede dodelitve frekvenc pregledal na seji 15. oktobra in ugotovil, da je direktorica s svojimi izjavami zavajala. Kot je ugotovil, namreč podjetje BTC ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Na seji so zato sklenili, da bodo v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlagali razrešitev Muhe. Predlog za razrešitev naj bi na vlado poslali danes.



Koprivnikar je sicer službo v BTC že zapustil, družba BTC pa je vrnila licence. Vsi vpleteni – Koprivnikar, BTC in Akos – so nepravilnosti zanikali in Muha je tudi v današnji izjavi za javnost ponovila, da je agencija celoten postopek pri podeljevanju testnih frekvenc izvedla pravilno. »Frekvence so bile podeljene na enak način kot vse ostale, v skladu z zakonodajo in transparentno,« je dejala.

Muha: svet deloval sporno in nezakonito

Ponovila je tudi, da je svet Akosa deloval močno sporno in nezakonito, s tem ko je ni povabil na sejo, na kateri so razpravljali o njeni razrešitvi, prav tako še vedno ni seznanjena z razlogi za razrešitev in se do njih tudi ni imela možnosti opredeliti.



Ko pa je izvedela, da je bil na omenjeni seji navzoč zakoniti zastopnik več medijskih hiš, ki so zaradi odločitev agencije sprožile postopke na upravnem sodišču, so se potrdili sumi, da je svet deloval pod vplivom oseb, ki imajo konkretne interese v postopkih pred agencijo. »Agencija je že podala prijavo na protikorupcijsko komisijo za začetek postopka proti vsem vpletenim, s tem je seznanila tudi vse državne organe, razmišlja pa tudi o vložitvi kazenske ovadbe,« je povedala Muha.



Kot je pojasnila, se je seje sveta Akosa kot zastopnik enega od članov sveta udeležil tudi odvetnik Urban Vrtačnik, ki pa je istočasno tudi zastopnik več medijskih hiš v postopkih na upravnem sodišču zoper odločitve agencije. »Torej je v tem primeru prišlo do nedovoljenega vplivanja,« je poudarila. Lastnik večjega dela teh medijskih hiš je Leo Oblak, ki je po njenih besedah tudi avtor dokumenta, ki naj bi služil kot strokovna podlaga za pripravo predloga za njeno razrešitev.



Oblak je že preko poletja izvajal močan medijski pritisk na agencijo s postavljanjem velikega števila novinarskih vprašanj, je še povedala Muha, ki je na pritiske s strani portala in več radijskih postaj v eni od radijskih mrež opozorila že člane komisije DZ za nadzor javnih financ na seji 10. oktobra.