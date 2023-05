V akvatorij izolske marine se izliva nafta

»Izkazalo se je, da je iz podzemnega rezervoarja hotela Delfin lani decembra izteklo bistveno več nafte, kot so bili sprva pripravljeni povedati,« pravi Vladimir Gavran, direktor podjetja Porting, ki upravlja z izolsko marino. Takrat naj bi jih obvestili le o izteku nekaj tisoč litrov kurilnega olja, pozneje pa se je izkazalo, da so količine več kot desetkrat večje. Včeraj so si stanje na terenu ogledali predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) in Geološkega zavoda Slovenije.

V izolski marini bodo zaradi oljnih madežev, ki so se nedavno spet pojavili zaradi obilnega deževja, morali premakniti nekatera plovila, škodo, ki je nastala pa ocenjujejo na več sto tisoč evrov. »Skrbi nas tudi, da posledic razlitja ne bo mogoče odpraviti pred poletjem, zaradi česar bodo lahko posledice še bistveno hujše,« meni Gavran.

»Najprej smo mislili, da je šlo pri puščanju kurilnega olja za enkratni dogodek zaradi slabega tesnjenja ventila, naknadno pa se je izkazalo, da je šlo za napako pooblaščenega servisa pri zamenjavi ventila. Konec januarja smo o tem obvestili vse pristojne službe, ki so tudi potrdili naš sanacijski načrt,« je pojasnil Miloš Milivojević, direktor Hotela Delfin. Po oceni se je iz njihovega podzemnega rezervoarja za kurilno olje izlilo okoli 30.000 litrov goriva. Za napako bo po njegovih besedah moralo odgovarjati podjetje, ki je izvedlo servis in v zvezi s tem so že v kontaktu tako z njimi kot z zavarovalnico. Gre za podjetje SRM, kjer pa izjav o tem ne dajejo. Milivojević je še pojasnil, da dosedanji monitoring izkopane zemljine ni pokazal, da bi se v njej zadrževala nafta, a je nedavno prepuščanje goriva v morje pokazalo, da žal ni tako. Trenutno so 150 metrov od obale postavili baraže, ki preprečujejo, da bi se oljni madež širil iz akvatorija marine, nafto pa odstranjujejo s pivniki.

Na agenciji za okolje so nam povedali, da so na osnovi ogleda začeli načrtovati sanacijske ukrepe, ki bi čim bolj omejili negativen vpliv na okolje, predvsem na morje. Konkretnega izvajalca sanacije še niso določili, stroške pa bo nosil povzročitelj.

Na Inšpektoratu republike Slovenije za okolje in energijo so potrdili besede direktorja hotela Delfin glede sanacijskega načrta in aktivnosti za odstranitev onesnaženja.