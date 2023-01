V ambulantah za neopredeljene za zdaj ni pretirane gneče

Ta teden so začele delati prve ambulante za bolnike, ki zaradi kadrovskih težav v zdravstvu nimajo izbranega zdravnika. Ambiciozni načrt predvideva odprtje 94 ambulant v 56 zdravstvenih domovih, ki naj bi jih vzpostavili postopoma. Prve so se odprle v Ljubljani, Mariboru, Celju in Velenju.

V izpostavi Zdravstvenega doma Ljubljana na Rudniku je ambulanta delovala že od 3. januarja, v torek pa se je preimenovala v ambulanto za neopredeljene, zaradi česar odprtja ambulante niso posebej oznanjali, je povedala direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Morda je to razlog, da v ambulanti na dan uradnega odprtja ni bilo gneče. Obravnavali so 35 bolnikov. Danes so na Rudniku odprli še eno ambulanto za neopredeljene, v prihodnosti pa načrtujejo še tretjo. Je pa danes zanimanje pacientov že naraslo, v prvih petih urah delovanja je prva ambulanta obravnavala 37 bolnikov, druga pa 26.

V Ljubljani naj bi se prihodnji teden odprle še štiri ambulante za neopredeljene. Sprva se bodo odprle še v enotah Center, Moste - Polje in Šiška, nato pa bo sledila še ambulanta za Bežigradom. Načrtovane so po ena ambulanta v enoti Center, na Viču in v Mostah, tri na Rudniku, štiri v Polju in štiri v Šiški.

Za delo v ambulantah za neopredeljene se je v Ljubljani odločilo 17 zdravnikov koncesionarjev, ki bodo večinoma v njih delovali le enkrat do dvakrat na mesec, in 17 zdravnikov iz ZD Ljubljana, ki bodo večinoma pomagali enkrat na teden. Ministrstvo je sicer v Ljubljani želelo 19 ambulant za neopredeljene, vendar Poplas Susičeva opozarja, da bi bilo za to potrebnih 36 zdravnikov vsak dan, kar je več, kot jih imajo na voljo.

Na Štajerskem malo interesa

V ambulanti za neopredeljene bolnike v Mariboru so včeraj zdravniki obravnavali štiri paciente, trije bolniki pa so se naročili za prihodnje dni. Na ambulanto se je obrnilo tudi deset pacientov, za katere pa se je izkazalo, da osebnega zdravnika imajo, vendar tega niso vedeli. Danes so do 10.40 zjutraj obravnavali le enega pacienta in prejeli le tri telefonske klice.

V Zdravstvenem domu Celje so se včeraj, na dan odprtja ambulante, pripravili na veliko zanimanje bolnikov, vendar ga ni bilo. Večinoma so zanimanje pokazali le zdravi ljudje, ki so samo preverjali, ali se lahko vpišejo, vpisala pa se je ena sama oseba. ZD Celje je sicer med zdravstvenimi domovi z najmanj neopredeljenimi pacienti. Če ne bo zanimanja, bodo o nadaljnjem delovanju ambulante za neopredeljene še premislili.

Kot je povedal direktor ZD Velenje Janko Šteharnik, se v Velenju zdravniki še odločajo za delo v ambulanti za neopredeljene. Za zdaj ambulanta deluje štiri ure dopoldne in štiri ure popoldne. Včeraj so v štirih popoldanskih urah sprejeli 40 pacientov, danes pa v prvih petih urah dopoldne že 50 pacientov. Iz ZD Velenje so pojasnili, da je »danes nekoliko bolj umirjeno kot včeraj«.

Po podatkih ZZZS, ki se sicer po Šteharnikovih navedbah spreminjajo skoraj vsak dan, je bilo 31. 12. 2022 v Velenju 3351 neopredeljenih pacientov, kar je 7,2 odstotka vseh, od tega skoraj 1300 tujih državljanov z začasnim bivališčem v Sloveniji.