V Andražu nad Polzelo v eksploziji huje poškodovan moški

V nedeljo se je v eksploziji v delavnici na območju Andraža nad Polzelo huje poškodoval 40-letni moški. Vzrok eksplozije še ni potrjen, po eksploziji pa je zagorelo v delavnici in hlevu. Ogenj je uničil celotno ostrešje in seno, živino pa so uspeli pravočasno rešiti, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Na centru za obveščanje so bili o požaru obveščeni v nedeljo okoli 13.30. Požar so omejili in pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela, Braslovče in Žalec, navaja center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Moškega, ki je utrpel opekline, so s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Andraž je naselje v Občini Polzela na Štajerskem, ki najbolj znano po tem, da je marca 1944 tam strmoglavil ameriški bombnik med poletom proti cilju v Avstriji. Umrlo je osem od desetih članov posadke, na andraškem pokopališču pa so leta 2014 postavili spominsko obeležje.