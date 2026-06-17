V Apačah odprli novo zdravstveno postajo

V Apačah so slovesno odprli novo zdravstveno postajo, ki predstavlja pomembno pridobitev za občanke in občane ter velik korak k boljši dostopnosti zdravstvene oskrbe v domačem okolju. Po besedah župana občine Apače Andreja Steyerja, nova pridobitev ni pomembna le z vidika zdravstvene infrastrukture, temveč tudi kot dokaz, kaj lahko skupnost doseže, ko združi moči. Z novo zdravstveno postajo bodo občani lahko zdravstvene storitve uporabljali bliže domu.

Zdravstvena postaja, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Gornja Radgona, se tako seli iz 120 let stare zgradbe, kjer so bili prostori pretesni in neustrezni za sodobno opravljanje zdravstvene dejavnosti. Kot je poudaril župan, so zdaj odprli najsodobnejše prostore v katerih bo imelo dobre pogoje za delo zdravstveno osebje in kjer se bodo tudi pacienti dobro počutili. Celotna investicija je bila vredna 6,6 milijona evrov.

Zadnje dejanje včerajšnjega odprtja je bilo slavnostno rezanje traku, ki sta ga ob spremstvu župana in direktorice Marije Zrim opravila najstarejša občanka občine Apače, 104-letna Albina Žabota, in šestletni Naj Brus iz domačega vrtca. Med njima je skoraj stoletje razlike, to pa je župan opisal kot simbolno otvoritev projekta za ljudi vseh generacij.