V Arboretumu sadijo drevesa za prihodnost

V Arboretumu v Volčjem Potoku je vse pripravljeno na današnji začetek evropskega prvenstva mladih cvetličarjev Eurofleurs 2023, ki bo potekalo vse do sobote. Nedavno neurje v Kamniku z okolico je povzročilo ogromno materialno škodo in veliko ljudi spravilo v obup. Največjemu rastlinskemu parku v državi pa je k sreči vodna ujma večinoma prizanesla. Kljub temu pa so poplave odnesle nekatere poti, podrlo je ograjo in voda je nanosila pesek na travnate površine.

V Arboretumu odpravili posledice julijskega neurja in nedavnih poplav. Na evropskem prvenstvu v cvetličarstvu se bodo pomerili v petih kategorijah. Arboretum bogatejši za razgledni stolp in električni vlakec.

Toda vetrolom je pretekli mesec podrl več deset dreves v parku in gozdu in odkril streho v vrtnem centru. Večino škode so odpravili zaposleni, ministrstvu za kulturo pa so posredovali opis škode in stroškovnik, vendar odgovora še niso prejeli, je zapisala uslužbenka Arboretuma Melita Miš Strgar. Ker strokovnjaki v prihodnje napovedujejo pogoste vremenske nevšečnosti, nas je zanimalo, kako so v Arboretumu pripravljeni na to. In predvsem, kaj to pomeni za rastlinje. Melita Miš Strgar je povedala, da so težave iz leta v leto malo drugačne. Zadnjih nekaj let jih je pestila suša, letos julija pa je bilo preveč vlage, kar je zahtevno tudi za rastline.

Ob panoramski poti od vhoda do pristave so v zadnjih treh letih posadili okoli dvesto dreves, ki so jih poimenovali drevesa za prihodnost, med njimi pa so posebne sorte javorja in med drugim tudi lipe. Po izboru evropskih dendrologov (dendrologija je veda o olesenelih rastlinah) naj bi bila ta drevesa bolj odporna na vremenske spremembe. Za zdaj kaže dobro, čez leta pa se bo pokazalo, ali je tudi res tako. Sezonske nasade cvetja, po besedah Melita Miš Strgar, krepijo s pripravki naravnega izvora (na primer alge), ki spodbujajo naravne procese v rastlinah in njihovem okolju. Zato so rastline v boljši kondiciji in se tudi uspešneje ubranijo različnih nepredvidljivih vplivov okolja. Brez nenehnega izobraževanja in vzgoje kadrov pa tudi v prihodnje ne bo šlo, so prepričani v Arboretumu, ki ga vodi direktor Aleš Ocepek.

V pričakovanju tekmovanja

Zadnje mesece so vse napore usmerili v pripravo evropskega prvenstva mladih cvetličarjev, ki se ga bo udeležilo dvanajst tekmovalcev, med njimi bo tudi slovenska predstavnica Maša Troha. Tekmovanje bo potekalo pod okriljem mednarodnega florističnega združenja Florint, organizirata ga Sekcija vrtnarjev in cvetličarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Arboretum Volčji Potok.

Direktor Arboretuma Aleš Ocepek je povedal, da so za tekmovanje posebej izbrali in vzgojili poletno cvetje, kar bo po njegovem prepričanju tekmovalcem omogočalo ustvarjanje posebnih kreacij. Tekmovalci se bodo pomerili v petih kategorijah, in sicer šopek, vezan v roki, poročni šopek, piknik na travi, drevo je moj prijatelj in presenečenje. Tekmovalce bo pri opravljanju nalog spremljala petčlanska mednarodna komisija. Spremljali jih bodo lahko tudi obiskovalci arboretuma, postavitve tekmovalcev pa bodo na ogled v drevoredu, ob jezeru in v galeriji pod arkadami vsak dan od 8. ure.

Zmeraj nekaj novega

V Arboretumu so prepričani, da brez novosti sčasoma postane park lahko tudi manj zanimiv za obiskovalce. Tako so letos na hribu, kjer so ruševine srednjeveškega gradu, za popestritev dogajanj postavili razgledni stolp na štirih jeklenih stebrih, ki sega deset metrov visoko. Pri njegovi postavitvi pa so imeli kar nekaj težav, zato je vse skupaj trajalo dve leti. Veliko časa so namreč iskali lokacijo za stolp, saj je celotni vrh hriba pod spomeniškim varstvom. Obiskovalcem zdaj ponuja lep razgled na okoliško hribovje in na Arboretum.

Električni vlakec je prepeljal že več kot 11.000 obiskovalcev. FOTO: Janez Petkovšek

Po vseh zapletih z javnim naročilom je spomladi vendarle začel obratovati električni vlakec, ki je zamenjal starega na dizelski pogon. Vlak v treh odprtih vagonih sprejme do 60 potnikov, vključno z dvema prilagojenima mestoma za potnike na invalidskih vozičkih. Izvedbo projekta je sofinancirala tudi država s finančnimi sredstvi iz sklada za podnebne spremembe. Nakup je stal 360.000 evrov. Spomladi je bil vlakec večinoma zaseden s skupinami, ki so Arboretum obiskale z avtobusom, čez počitnice pa je akcija za otroke brezplačna, tako je večino časa zaseden, je povedala sogovornica. Do konca julija je prepeljal že nekaj več kot 11.000 potnikov. Pred letošnjo sezono pa so očistili še jezeri Otočec in Jezero rdečega javorja.