V Avstriji prijeli slovenskega ubežnika

Slovenska in avstrijska kriminalistična policija sta uspeli odkriti in prijeti 46-letnega državljana Slovenije, ki ga zaradi prestajanja enajstletne zaporne kazni išče slovensko pravosodje. Omenjeni prijeti obsojenec je, kot so sporočili s policije, storilec kaznivih dejanj goljufije. To je menda nadaljeval tudi med begom.



Iskano osebo so avstrijski kriminalisti prijeli včeraj v Avstriji, približno 50 kilometrov pred Dunajem. Prijetje je rezultat sodelovanja med avstrijsko in slovensko enoto za ciljno iskanje oseb, pravijo na policiji in dodajajo, da so obsojenca po prijetju predali avstrijskemu pravosodju, v nadaljevanju pa bo predan slovenskim pravosodnim organom.