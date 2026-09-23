V Babnem Polju zjutraj izmerili dve stopinji pod lediščem

V Babnem Polju so merilne postaje danes ob sedmi uri izmerile najnižjo temperaturo. Te so se spustile pod ledišče in dosegle –2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici.

Na prvi dan koledarske jeseni so na Zelenici izmerili –0,2 stopinje, na Jezerskem –0,8 stopinje, na Rudnem polju –0,9, v Novi vasi na Blokah pa –1,1 stopinje Celzija. »Bo pa v prihodnjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova pritekala k nam, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več,« je za STA pojasnila dežurna meteorologinja Katja Kozjek Mihelec z Agencije RS za okolje (Arso).

V četrtek bo Slovenijo dosegla hladna fronta, oslabljena bo zvečer prešla Slovenijo. Od severa bodo lahko nastajale plohe in posamezne nevihte. Snega medtem še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke, je dodala Kozjek Mihelčeva. »Jutri na 1500 metrih pričakujemo okoli 11 stopinj, na 2500 metrih pa tudi nad lediščem, tam okoli pet stopinj Celzija,« je dodala.

Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Prihodnji teden se bo zjutraj živo srebro povzpelo do okoli 10 stopinj, čez dan bo večinoma med 20 in 23 stopinjami Celzija, napovedujejo na Arsu.