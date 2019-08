V Beltincih osrednja proslava ob prazniku združitve Prekmurcev z matičnim narodom

Ta konec tedna je vrhunec slovesnosti ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Včeraj je v Beltincih potekala občinska slovesnost z odkritjem spominskega znamenja , danes pa bo ob 20.30 stekla osrednja državna proslava.Ob prazniku je bila v Ljubljani znova odprta predsedniška palača. Zbrane, med njimi Prekmurce, je nagovoril predsednik republike, ki je poudaril pomen združitve Prekmurja z matico, se zahvalil najbolj zaslužnim za to ter povedal, da danes slavi vsa Slovenija.Izrazil je občudovanje do prekmurskih Slovencev, ki so pred stoletjem v zapletenih domačih in mednarodnih okoliščinah narodnostno dozoreli in se ob svojih voditeljihinznali odločiti za Slovenijo in za združitev s slovenskim narodom. To je v naši zgodovini predstavljalo izjemno prelomnico, ki je pozneje omogočila, da smo Slovenci leta 1991 ne samo živeli v isti državi, ampak tudi v samostojni državi, je dejal Pahor.Po njegovih navedbah so se omenjeni katoliški duhovniki zavedali, da gre na mirovni konferenci v Parizu za vse ali nič. Želeli so izkazati voljo ljudstva, ne le voljo intelektualcev in duhovniške elite, da živijo skupaj z drugimi Slovenci, in to jim je uspelo.Pred cerkvijo v Beltincih, kjer se je pred natanko sto leti v podporo priključitvi zbralo več kot dvajset tisoč ljudi, je v okviru slovesnosti ob 17. uri stekla maša. Vodil jo je ljubljanski nadškof, pridigal je soboški škof, govornik po njej pa je bil znova Pahor. Poleg katoliških so bili na maši tudi predstavniki drugih krščanskih cerkva. Nagovora sta imela tudi kardinalin evangeličanski škofZvečer se bo Pahor udeležil tudi osrednje državne proslave, na kateri bo slavnostni govornik predsednik vlade