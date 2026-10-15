V Beogradu priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo

Poslovne priložnosti za slovenska podjetja, zlasti obrtnike in malo gospodarstvo, so bile glavna tema predstavitve specializirane svetovne razstave Expo 2027, ki jo bo prihodnje leto gostil Beograd. Dogodek v Ljubljani so pripravili prireditelji razstave, ki bo med 15. majem in 15. avgustom 2027, skupaj z ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter obrtno-podjetniško zbornico. S podpisom memoranduma o sodelovanju med obrtno-podjetniško zbornico (OZS) in prireditelji Expa 2027 v Beogradu je OZS dobila vlogo ekskluzivnega partnerja v Sloveniji za povezovanje slovenske poslovne javnosti z organizatorji razstave. V okviru tega sodelovanja bo OZS vzpostavila enotno poslovno informacijsko točko za slovenska podjetja, ki si želijo sodelovanja pri projektu in odkrivanja novih poslovnih ...