V Blejskem jezeru pristalo vozilo, cesta pri Mlinem je ponovno odprta

V Kranju se je na območju krožišča Primskovo spremenila delovna zapora. Promet bo do 25. septembra možen le iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju ter na relaciji Kranj - Brnik, ostali kraki krožišča bodo zaprti.

Odstranjevanje cestninskih postaj Na štajerski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konjice.

Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno.

Zaradi vozila v Blejskem jezeru je bila pri Mlinem na Bledu slabo uro zaprta cesta. Kot so sporočili s policije, je cesta ponovno odprta za promet, nastal pa je zastoj. Po prvih podatkih v vozilu ni nikogar, je pa bila v nesreči ena oseba telesno poškodovana, a naj ne bi bila v življenjski nevarnosti. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo, prevozilo naj bi jo vozilo, ki je pristalo v jezeru.Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Gančani - Dobrovnik, v Renkovcih.Zaradi okvare vozila je na pomurski avtocesti pred Turniščem proti Murski Soboti zaprt vozni pas.Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Gneča je tudi na Primorki med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru.Žival na cesti ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti razcepu Malence. Zaradi plazu pa je promet na cesti Velika Reka - Radeče, na dveh odsekih urejen izmenično enosmerno.Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.