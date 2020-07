V bližini Kastelca obsežna akcija iskanja šestletne deklice

Na območju med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom, na drugi strani slovensko-italijanske meje in na območju Doline že od dopoldanskih ur poteka iskanje šestletnice, nam je potrdil Jure Griljc s Policijske uprave Koper. Domnevno gre za deklico iz Indije.



Obalni policisti so malo po 6. uri zjutraj prejeli obvestilo o skupini ilegalnih prebežnikov v bližini predora Kastelec. Policisti so prestregli dva državljana Pakistana, preostali so se razbežali. Kasneje so prijeli še štiri osebe, za pogrešano deklico pa so sprožili iskalno akcijo. Med prijetimi so ob državljanih Pakistana še Indijci, deklica je domnevno Indijka.



V akciji iskanja, v kateri s slovenske strani sodelujejo tudi policisti posebne policijske enote, sodelujeta slovenski in italijanski helikopter, pomagajo si tudi z dronom.