V bližini Žirov so se zatresla tla

Ljubljana – Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj ob 8.54 streljaj od Žirov zabeležili potres z magnitudo 3.0. Ocenjujejo, da njegovi učinki niso presegli četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci najširšega nadžariščnega območja, so sporočili iz urada za seizmologijo in geologijo pri agenciji za okolje.



To je bil šesti potres, zabeležen v juniju. V nedeljo so se tla zatresla blizu Trebnjega, prejšnji teden še v bližini Škofje Loke, Obrežja, Mokronoga in Kobarida.