Življenje v večstanovanjski stavbi prinaša številne skupne stroške, ki si jih stanovalci delijo po določenih pravilih. Toda kaj se zgodi, če v posameznem stanovanju dejansko živi več ljudi, kot jih je navedenih v evidenci upravnika? Takšna nepravilnost lahko vpliva na delitev obratovalnih stroškov, saj se nekateri obračunavajo glede na število uporabnikov. Posledično lahko drugi stanovalci plačujejo več, kot bi morali. Pri tem ni odločilna zgolj uradna prijava prebivališča, temveč dejanska uporaba stanovanja.

Kdo sploh šteje za uporabnika stanovanja, kako lahko preverite podatke pri upravniku in kaj storiti, če sumite, da sosedje niso prijavili vseh stanovalcev? Preverite v celotnem članku na Deloindom.si.