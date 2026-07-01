V Bohinjskem jezeru in ponekod ob obali previdno pri kopanju

Na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo na pojav gošče na posameznih delih Bohinjskega jezera v zadnjem tednu vročinskega vala. Kopalcem svetujejo, naj se tem delom izogibajo, še posebej opozarjajo na previdnost pri kopanju otrok in psov. Zaenkrat še ni možno ugotoviti, ali gre za potencialno nevarno goščo, ki vsebujejo toksine, poudarjajo.

Po pojasnilih Arsa so se planktonske zelene alge, ki so prisotne v celem vodnem stolpcu in dajejo vodi značilno zeleno barvo, namnožile tudi v Šobčevem bajerju. Kot razlog za to pa so izpostavili minimalen pretok vode skozi bajer.

»Ker lahko te alge povzročajo tudi neprijetno reakcijo na koži kopalcev, kopalce pozivamo, da upoštevajo navodila upravljavca kopališča, ki vodo tudi redno čisti. V fitoplanktonski združbi, ki je prisotna, pa prevladujejo oz. jo sestavljajo skoraj izključno diatomeje oz. kremenaste alge. Prisotnosti cianobakterij ni bilo zaznati,« so navedli v agenciji.

Gošče, ujete v travo, pa so pristojni zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju. Med temi so izpostavili lokacije Turistika Portorož, Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič ter Hotel Piran.

Med posledicami vpliva suše na kopalne vode pa so na Arsu poleg pojava povečane biomase planktonskih alg, ki se odraža v spremembi barve vode in manjši prosojnosti, za STA dodatno opozorili tudi na zastajanje voda v kotanjah ob nizkih vodostajih rek, zaradi česar kopanje praktično ni mogoče. Kot primer tega so navedli primer kopalnega območja Straža na reki Krki iz julija 2022.

»Rečna struga je bila močno obraščena z nitastimi zelenimi algami, videz reke je bil izjemno neprijeten, ob propadanju biomase alg se lahko pojavijo tudi neprijetne vonjave, gnitje,« so poudarili.

V času sušnih razmer pa se lahko zaradi majhnih količin vode na rekah ta ponekod zbere le v plitkih tolmunih, ki so vabljivi za kopalce, kot je to denimo v primeru Nadiže. »Sočasno veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje,« so opozorili na Arsu. Ob tem sočasno veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje. »Suša ogroža tudi vodne organizme, ljudje pa s svojim početjem te razmere le še poslabšujemo,« so dodali.

Med možnimi pojavi so spomnili še na cvetenje morja, ki ga povzroča masovna namnožitev alg, ob ugodnih razmerah pa tudi na prisotnost meduz, zaradi česar je potrebna previdnost zaradi nevarnosti ožiga. Pojav tega so zaznali denimo v drugi polovici junija pred dvema letoma.