V boj za direktorski položaj v UKC Ljubljana tudi Gordana Kalan Živčec

Nizka plača, velika odgovornost

Javno pismo

10 razlogov zaradi katerih sem se prijavila na razpis za generalno direktorico UKC Ljubljana



Vprašanje je preprosto! Mar ni čas, da nastopi na mestu generalnega direktorja UKC Ljubljana oseba, ki zna in zmore izvesti temeljito kadrovsko, finančno in moralno sanacijo največje slovenske zdravstvene ustanove? To ni vprašanje, to je obveza, ki jo zahtevajo od nas trenutne razmere, v katerih bo moral nov generalni direktor poiskati izjemne sodelavce, delati kakovostne, a hkrati strokovno brezkompromisne poteze in bolnišnico popeljati iz rdečih številk!



1) K prijavi na razpis za generalno direktorico UKC Ljubljana so me spodbudili številni kolegi iz različnih zdravstvenih ustanov, ki tako kot jaz ne ostajajo ravnodušni ob razmerah, ki vladajo v slovenskem zdravstvenem sistemu.



2) Odhod zdravnikov in ostalih medicinskih delavcev in sodelavcev je alarmanten. Finančna poročila so v rdečih številkah. Ustavil se je razvoj mnogih specialnosti, zdravniška delovna mesta ostajajo nezasedena in to celo v UKC Ljubljana! Kljub temu, da se zaposleni v zdravstvu trudimo po najboljših močeh, si skupaj s pacienti zaslužimo jasno vizijo prihodnjega razvoja slovenskega zdravstvenega sistema. Tako, kot je bilo, ne gre več!



3) UKC Ljubljana je največja slovenska zdravstvena inštitucija. Že z velikostjo predstavlja jeziček na tehtnici slovenske zdravstvene oskrbe – naj bo s finančnega ali še bolj organizacijskega vidika. V njem se zdravijo najbolj kritično bolni, se izvajajo najzahtevnejši posegi in se izobražujejo ter usposabljajo zdravniki in medicinske sestre vseh stopenj. V UKC Ljubljana prihajajo mnogi z

zadnjim upanjem na ozdravitev in odhajajo iz njega ozdravljeni zaradi izjemne strokovnosti celotnega kolektiva. To je ustanova znanja, razvoja in mednarodne izmenjave znanj, v kateri redno gostujejo predavatelji z vsega sveta.



4) Ta zapleten sistem procesov, odnosov, kliničnih poti, pretoka informacij, financ, razvoja, izobraževanja, varne oskrbe, zaposlenih in bolnikov potrebuje jasno smer, cilj in vizijo! Čas je za vodstvo, ki bo znalo, zmoglo in upalo postaviti novo pot in novo vizijo. Takšno ekipo zmorem in znam sestaviti ter jo znam uspešno voditi!



5) Po več kot 30 letih kliničnih izkušenj poznam slovenski zdravstveni sistem in posledično potrebe bolnikov izjemno dobro. Enako velja za organizacijski in finančni sistem delovanja, kjer sem bila dolgoletna pogajalka pri kolektivnih pogodbah s področja zdravstva, vodila sem pogajanja za dosego Splošnega dogovora, aktivno sodelovala pri pripravi zdravstvene zakonodaje, itd.



6) Z ekipo, ki se je upala in znala, smo v času najhujše gospodarske krize zgradili Domus Medica, milijonsko investicijo, ki je že poplačana, izključno iz članskega denarja. Izkušenj s kriznega vodenja poslovnih in organizacijskih procesov imam izjemno veliko!



7) Z doktorsko dizertacijo s področja obremenitev zdravnikov primarnega nivoja sem postavila temelje za njihovo ne samo lažje, temveč tudi bolj kakovostno delo.



8) Uspešno sem vodila zdravstveno reševanje, ko se je 30. januarja 2016 na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim, v hudi megli, zgodila glede na število udeležencev najhujša prometna nesreča v moderni zgodovini Slovenije.



9) Vse razpisne pogoje za imenovanje na mesto generalne direktorice UKC Ljubljana izpolnjujem - naj gre v smislu izobrazbe, strokovnosti, potrebnih izkušenj, nekaznovanosti ali jasne predstave o viziji bodočega delovanja in razvoja UKC Ljubljana.



10) Z izbiro na mesto generalne direktorice UKC Ljubljana bom dobila priložnost, da se slovenski družbi po najboljših močeh in znanjem oddolžim za vse tisto, kar sem v času izobraževanja od nje dobila.

S spoštovanjem

dr. Gordana Kalan Živčec

Ljubljana – Za vodilni položaj v ljubljanskem kliničnem centru se bosta potegovala tudi nekdanja predsednica zdravniške zbornice Gordana Kalan Živčec in nekdanji župan Dobrepolja Janez Pavlin , ki je bil na prejšnjem razpisu edini kandidat, ki so ga poleg sedanjega ministra za zdravje povabili na razgovor.UKC Ljubljana išče že sedmega generalnega direktorja v manj kot štirih letih. Po tem, ko je Aleš Šabeder klinični center zamenjal za ministrski stolček ga je začasno nadomestil. Če se bo slednji prijavil tudi na razpis, ne bo znano do zadnjega, je pa pred časom že nakazal, da gre njegov razmislek v tej smeri.Novost zadnjega razpisa je ta, da se vloge za zaposlitev ne pošiljajo več v kadrovsko službo, ampak poštno ležeče na svet zavoda, zato do zadnjega ne bo znano niti, koliko posameznikov se je prijavilo.Politolog Žepič je junija lani, kmalu po upokojitvipostal poslovni direktor Pediatrične klinike. Pred tem je bil svetovalec uprave Deželne banke Slovenije, vrsto let je vodil hranilnico Lon in se kalil v Gorenjski banki. Deželna banka je tudi lastnica Semenarne Ljubljana od koder je na direktorsko mesto v UKC prišel Šabeder.V kolikor se bo Žepič prijavil, bosta med njegovimi protikandidati tudi Kalan Živčeceva in Pavlin. Prva je napovedala, da bo s svojim znanjem, izkušnjami, voljo in ekipo bom prispevala k urejenemu delovanju naše največje bolnišnice, drugi pa namerava najprej urediti javno naročanje in kadrovske zadeve. Nekdanja predsednica zdravniške zbornice, specialistka družinske in urgentne medicine, zaposlena v ZD Postojna in lastnica agencije za posredovanje zdravstvenih storitev, je ob prijavi na razpis napisala javno pismo, ki ga objavljamo v nadaljevanju, Pavlin pa bo v prihodnjih dneh pripravil novinarsko konferenco.Sprva je hotel svet zavoda vodilnega iskati v tujini, a se je ideja sfižila. Na poziv trem kadrovskim agencijam za pomoč pri izpeljavi razpisa na mednarodni ravni se je odzvala le ena, ki pa jih ni prepričala.»Po pregledu ponudbe in dodatnih pogovorih z agencijo je svet zavoda ugotovil, da angažiranje agencije ne bi imelo praktično nobene dodane vrednosti. Paket, ki ga ponujamo, je namreč izjemno neatraktiven za katere koli kandidate iz tujine. Poleg tega morajo vsi kandidati izpolnjevati zakonski pogoj znanja slovenščine na nivoju C1. Neutemeljeno in neresno je pričakovati, da kdor koli v tujini to izpolnjuje,« je tedaj pojasnil Golobič.Plača direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer dela preko osem tisoč oseb, znaša 4.450 evrov evrov bruto plus dodatki. Žepič je že 14. človek na čelu UKC-ja in sedmi v zadnjih desetih letih. Kdo bo petnajsti oziroma osmi bo znano 11. julija.