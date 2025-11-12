V boj za odstotke se podaja še Miha Kordiš

Odpadnik Levice Miha Kordiš s popotnico neuspelega zbiranja podpisov za referendum o pokojninski reformi v nedeljo ustanavlja stranko z imenom Mi, socialisti. Pravi, da mu je za projekt stranke, ki nastaja od spodaj navzgor, uspelo do sedaj pridobiti okoli 600 somišljenikov, ki o sebi trdijo, da so edina prava leva politična opcija v državi.

Potem ko so Miho Kordiša, neformalnega vodjo levega krila v stranki, spomladi izključili iz Levice, nato pa je izstopil še iz njene poslanske skupine, je napovedal ustanovitev lastne, po njegovih besedah prave socialistične stranke. V vmesnem času do nedeljskega ustanovitvenega kongresa stranke Mi, socialisti, ki bo v Sokolskem domu na Taboru v Ljubljani, je politični kapital gradil na aktivnem nasprotovanju vladnim načrtom pri dvigovanju obrambnih izdatkov in nazadnje ob neuspelem zbiranju podpisov za referendum o pokojninski reformi v okviru Delavske koalicije.