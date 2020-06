V Braziliji doslej potrdili več kot milijon primerov okužbe

Ključni poudarki:

Ameriški predsednik Donald Trump se odpravlja v Oklahkomo, kjer bo imel prvo predvolilno zborovanje po marcu.

8.30 V Pekingu še naprej beležijo nove okužbe

7.15 Brazilija z več kot milijon okužbami

7.05 Trumpova predvolilna srečanja se nadaljujejo

V kitajski prestolnici, kamor so oči svetovne javnosti uprte po tem, ko so pred dobrim tednom na tržnici z živili Xinfadi ponovno potrdili prisotnost novega koronavirusa, so v petek potrdili 22 novih primerov okužbe. Od 11. junija so v Pekingu skupno zabeležili 200 primerov okužbe, ki so posledica prenosa v lokalnem okolju, navaja tiskovna agencija Reuters.Število potrjenih okužb je v Braziliji preseglo milijon – oblasti so sporočile, da so v državi doslej zabeležili 1.032.913 okužb z novim koronavirusom. V državi, ki jo po številu potrjenih primerov okužbe z novim virusom prehitevajo le ZDA, se število smrtnih žrtev med okuženimi približuje številki 50.000.Predsednik ZDAbo imel danes v Tulsi (Oklahkoma) prvo predvolilno zborovanje, odkar je v drugi polovici marca v ZDA izbruhnila pandemija covida-19. V mesto že več dni prihajajo Trumpovi podporniki, napovedani so tudi protesti, zdravstvene strokovnjake pa skrbi nevarnost širjenja okužb z novim koronavirusom. V Tulsi so doslej potrdili skoraj 2000 okužb z novim koronavirusom. Udeleženci zborovanja so morali podpisati izjavo, da ne bodo tožili kampanje in organizatorjev, če bodo zboleli za covidom-19. STA